ایران اقدام غیرقانونی ۳ کشور اروپایی را محکوم کرد

ایران در بیانیه‌ای اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در سوء استفاده از ساز و کار حل و فصل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ متن بیانیه وزارت امور خارجه به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم 

جمهوری اسلامی ایران اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در سوء استفاده از ساز و کار حل و فصل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام خاتمه یافته بودند، را به‌عنوان اقدامی غیر قانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز محکوم می‌کند.

قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت به‌عنوان بخش لاینفک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ضمن تایید برجام در ضمیمه این قطعنامه، بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران صحه گذاشت، شبهه‌های نادرست مطرح‌شده در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را رفع کرد، و همزمان تدابیر راستی‌آزمایی سختگیرانه‌ای در مورد آن معرفی کرد. به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ همه قطعنامه‌های شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ علیه ایران وضع شده بود، خاتمه یافت و مقرر گردید موضوع هسته‌ای ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ از دستور کار شورای امنیت خارج شود. 

اقدام مخرب سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت در حالی صورت می‌گیرد که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران مورد حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و آسیب دیده‌اند؛ حملاتی که آشکارا منشور ملل متحد را نقض کرده، صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته و بنیان‌های رژیم عدم اشاعه را به شدت تضعیف نموده است. سه کشور اروپایی نه تنها از محکوم‌کردن این اقدامات تجاوزکارانه خودداری کردند بلکه با سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام، مرتکب اقدام غیرقانونی مضاعفی می‌شوند. 

این دولت‌ها حتی به تفاهم جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ توجهی نکرده و علیرغم استقبال جامعه بین‌المللی، آن را نادیده گرفتند، در حالی که مهمترین بهانه آنها برای اسنپ بک، عدم همکاری ایران و آژانس عنوان شده بود. علاوه بر این، پیشنهاد منطقی ایران که خود نسبت به معقول بودن آن اذعان کردند را نیز به بهانه‌های واهی نادیده گرفتند چراکه از ابتدا به دنبال مطامع سیاسی زیاده‌خواهانه خود بوده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است مسیر دیپلماسی و تعامل را باز نگه دارد، اما این کشور‌ها علیرغم ادعا‌های خود، تاکنون استقلالی از خود نشان نداده و از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و غیرقانونی آمریکا دنباله‌روی کرده‌اند. 

جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند: 

۱- اقدام امروز سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای تکمیل فرایند بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، اقدامی غیرقانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز است که روند‌های دیپلماتیک جاری را به شدت تضعیف می‌کند. 

۲- مسئولیت کامل پیامد‌های این اقدام، در صورتی که منجر به بازگشت قطعنامه‌های لفوشده شورای امنیت علیه ایران شود، بر عهده آمریکا و سه کشور اروپایی است که با تحریف واقعیت‌ها و طرح ادعا‌های بی‌اساس، برخی کشور‌های غیردائم عضو شورای امنیت را نیز برای همراهی کردن با خود تحت فشار قرار دادند. 

۳- اقدام امروز در تکمیل فرایند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، بدون اجماع و علی‌رغم مخالفت جدی تعدادی از اعضای شورا امنیت صورت گرفت که ضمن تضعیف بیش از پیش اعتبار شورای امنیت، ضربه‌ای به دیپلماسی و نیز رژیم عدم اشاعه محسوب می‌شود.

۴- برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مبتنی بر خواست و اراده ملت ایران برای پیشرفت و توسعه علمی و فناورانه است و ملت ایران در این مسیر مصمم است. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر پیگیری منافع و حقوق خود، از جمله از مجرای دیپلماسی، حق پاسخ‌گویی متناسب به هر اقدام غیرقانونی را محفوظ می‌دارد. 

۵- جمهوری اسلامی ایران از تمامی اعضای مسئول جامعه بین‌المللی می‌خواهد اقدام غیرقانونی امروز سه کشور اروپایی در شورای امنیت را مردود دانسته و از هرگونه مشروعیت‌بخشی به آن خودداری کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
شورای امنیت کلا چیز بیخودیه و ما فقط مجمع عمومی سازمان ملل رو قبول داریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ایران هم شده عین سازمان ملل
زرت و زرت بیانیه آبکی میده
محکوم میکنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
فشار غرب برای برگزاری نشست شورای امنیت درباره ایران برای کشورهای غربی گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
از سال 1392 تاکنون بیش از 999 هزار بار در رسانه ها اعلام کرده ایم که مذاکره ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... در باره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران غلط و اشتباه است ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بی توجهی کرده اند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بعد از مذاکره مشکلات مردم و کشور 100 برابر هم افزایش یافته است و هر روز بیشتر می شود
تحریم‌های فلج‌کننده اسنپ‌بک همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
روسیه: فعال شدن مکانیسم ماشه را به رسمیت نمی‌شناسیم / چین: این تصمیم عجولانه است / فرانسه: ایران اورانیوم غنی‌شده برای ۱۰ بمب هسته‌ای در اختیار دارد.
اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا فرانسه جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در فرانسه ببندند.
فرانسه جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
فرانسه جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام غلط و اشتباه بوده است.
آمریکا عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.

مجلس در برابر اجرای مکانیسم ماشه اقدام متقابل می‌کند/ و باز هم 100 درصد فقط دروغی بزرگی است.
و این در حالی است که کشورهای اروپایی جنایتکار و آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند.
اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش عضو برجام نیست و نمی‌تواند اظهاراتی به دیگر اعضا منتسب کند ترامپ در سال 1397 به درخواست بنیامین نتانیاهو، از توافق هسته ای برجام خارج شده است سوال اینجاست که پس چرا ایران باز هم درس عبرت نگرفته است که متأسفانه هنوز هم با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره و همکاری می کند چرا؟ ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی و هم بدون پرداخت هزینه از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
آمریکا جنایتکار به‌دنبال تجزیه ایران است، مذاکره راه‌حل نیست.
سه کشور اروپایی جنایتکار به‌دنبال تجزیه ایران است، مذاکره راه‌حل نیست.
از سال 2015 تاکنون عملکرد عراقچی و... در مذاکره و توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است چون به خاطر که مذاکره و گفت گو عراقچی و... از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار بوده است و متأسفانه همچنان نیز ادامه می دهند.
و این در حالی است که آژانس خیانتکار خودش متهم اصلی در مذاکره، توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... بوده است.
و این در حالی است که آمریکا جنایتکار خودش متهم اصلی در مذاکره، توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... بوده است.
و این در حالی است که اروپا جنایتکار خودش متهم اصلی در مذاکره، توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... بوده است.
و این در حالی است که انگلیس جنایتکار خودش متهم اصلی در مذاکره، توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... بوده است.
و این در حالی است که فرانسه جنایتکار خودش متهم اصلی در مذاکره، توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... بوده است.
و این در حالی است که آلمان جنایتکار خودش متهم اصلی در مذاکره، توافق هسته ای برجام، مذاکرات وین و... بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
خوب دیگه باید اتم بسازیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
خوب دولت مردان شما باید سریع از NPT خارج شید ونزارید این جاسوسان آژانس وارد بشن وسریع اتمی را درست کنید چرا حرف مردم ایران براتون اهمیت ندارد این همه تحریم درس نگرفتید باز هم گفتید شناس و اقبال مردم نابود شدن ومیشن بدتر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند.
مذاکره، مشکل ما با اروپا را حل نمی‌کند.
انتظار برای حل مشکلات توسط آمریکا و اروپا اشتباه است.
اگر انتظار داریم آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل کنند اشتباه می‌کنیم.
آمریکا یا اروپا مشکلات ما را حل نمی کنند.
از سال 1357 تاکنون برای همه مردم ایران ثابت شده است پس مذاکره ایران با آمریکا و اروپا غلط و اشتباه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بعد از مذاکره مشکلات مردم و کشور 100 برابر هم افزایش یافته است و هر روز بیشتر می شود
تحریم‌های فلج‌کننده اسنپ‌بک همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
هر غلطی می توانستند تاکنون کردند و دیگر هیچ غلطی نمی توانند بکنند
از ان پی تی خارج شوید و رسما اعلام کنید که تا زمانی که تحریم هستیم آژانس نمی تواند بازرسی بکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
محکومیت خشک و خالی بدرد نمیخوره...

خروج از ان پی تی و ساخت سلاح هسته‌ای و........
۰
۰
پاسخ دادن
