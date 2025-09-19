ایران اقدام غیرقانونی ۳ کشور اروپایی را محکوم کرد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ متن بیانیه وزارت امور خارجه به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
جمهوری اسلامی ایران اقدام سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس در سوء استفاده از ساز و کار حل و فصل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام خاتمه یافته بودند، را بهعنوان اقدامی غیر قانونی، ناموجه و تحریکآمیز محکوم میکند.
قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت بهعنوان بخش لاینفک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ضمن تایید برجام در ضمیمه این قطعنامه، بر ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران صحه گذاشت، شبهههای نادرست مطرحشده در مورد ماهیت برنامه هستهای ایران را رفع کرد، و همزمان تدابیر راستیآزمایی سختگیرانهای در مورد آن معرفی کرد. به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ همه قطعنامههای شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ علیه ایران وضع شده بود، خاتمه یافت و مقرر گردید موضوع هستهای ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ از دستور کار شورای امنیت خارج شود.
اقدام مخرب سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت در حالی صورت میگیرد که تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران مورد حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و آسیب دیدهاند؛ حملاتی که آشکارا منشور ملل متحد را نقض کرده، صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره انداخته و بنیانهای رژیم عدم اشاعه را به شدت تضعیف نموده است. سه کشور اروپایی نه تنها از محکومکردن این اقدامات تجاوزکارانه خودداری کردند بلکه با سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام، مرتکب اقدام غیرقانونی مضاعفی میشوند.
این دولتها حتی به تفاهم جمهوری اسلامی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ توجهی نکرده و علیرغم استقبال جامعه بینالمللی، آن را نادیده گرفتند، در حالی که مهمترین بهانه آنها برای اسنپ بک، عدم همکاری ایران و آژانس عنوان شده بود. علاوه بر این، پیشنهاد منطقی ایران که خود نسبت به معقول بودن آن اذعان کردند را نیز به بهانههای واهی نادیده گرفتند چراکه از ابتدا به دنبال مطامع سیاسی زیادهخواهانه خود بودهاند.
جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است مسیر دیپلماسی و تعامل را باز نگه دارد، اما این کشورها علیرغم ادعاهای خود، تاکنون استقلالی از خود نشان نداده و از سیاستهای یکجانبهگرایانه و غیرقانونی آمریکا دنبالهروی کردهاند.
جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند:
۱- اقدام امروز سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای تکمیل فرایند بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت، اقدامی غیرقانونی، ناموجه و تحریکآمیز است که روندهای دیپلماتیک جاری را به شدت تضعیف میکند.
۲- مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام، در صورتی که منجر به بازگشت قطعنامههای لفوشده شورای امنیت علیه ایران شود، بر عهده آمریکا و سه کشور اروپایی است که با تحریف واقعیتها و طرح ادعاهای بیاساس، برخی کشورهای غیردائم عضو شورای امنیت را نیز برای همراهی کردن با خود تحت فشار قرار دادند.
۳- اقدام امروز در تکمیل فرایند بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت، بدون اجماع و علیرغم مخالفت جدی تعدادی از اعضای شورا امنیت صورت گرفت که ضمن تضعیف بیش از پیش اعتبار شورای امنیت، ضربهای به دیپلماسی و نیز رژیم عدم اشاعه محسوب میشود.
۴- برنامه هستهای صلحآمیز ایران مبتنی بر خواست و اراده ملت ایران برای پیشرفت و توسعه علمی و فناورانه است و ملت ایران در این مسیر مصمم است. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر پیگیری منافع و حقوق خود، از جمله از مجرای دیپلماسی، حق پاسخگویی متناسب به هر اقدام غیرقانونی را محفوظ میدارد.
۵- جمهوری اسلامی ایران از تمامی اعضای مسئول جامعه بینالمللی میخواهد اقدام غیرقانونی امروز سه کشور اروپایی در شورای امنیت را مردود دانسته و از هرگونه مشروعیتبخشی به آن خودداری کنند.