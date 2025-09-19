باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۷۷ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی علیرضا عبدولی با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب احمت ایلماز از ترکیه شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.
علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد.
او در دور سوم با نتیجه ۶ بر صفر یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ سانان سلیمانوف نایب قهرمان جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
عبدولی در این مرحله در مصاف با مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان ۵ بر ۱ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.