باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار فینال وزن ۸۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ غلامرضا فرخی با نتیجه ۴ بر صفر گلا بولکوادزه از گرجستان را شکست داد و به مدال طلا رسید.

غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت.

او در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

فرخی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ از سد کارلو کودریچ از کرواسی گذشت و به دیدار فینال راه یافت.