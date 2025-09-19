باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ایران که با همراهی جواد نصیری رئیس انجمن مویتای کشورمان در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ ابوظبی حضور یافته بود، با کسب ۵ نشان به کار خود پایان داد.
در بخش مبارزه، زهرا خمرزاده در مرحله نیمهنهایی برابر حریف ویتنامی شکست خورد و به مدال برنز رسید.
همچنین ابوالفضل سلطانی در نیمهنهایی مقابل نماینده کشور میزبان مغلوب شد و سومین برنز تیم ایران را به دست آورد. پیشتر نیز محنا علیجانزاده با صعود به جمع چهار نفر برتر، مدال برنز خود را قطعی کرده بود.
به این ترتیب، تیم ملی ایران با کسب ۲ مدال طلا در وایکرو توسط رومینا دشتی و صبا حشمتی و ۳ مدال برنز در بخش مبارزه توسط محنا علیجانزاده، زهرا خمرزاده و ابوالفضل سلطانی به کار خود در این رقابتها پایان داد.
هدایت تیم ایران در این رقابتها بر عهده کادر فنی متشکل از شاهصنم صدیقی (مربی وایکرو)، علی پاکاعتقاد و مستانه سیفآبادی (مربیان بخش مبارزه) بود.
همچنین سه داور بینالمللی کشورمان، عبدالحلیم برازنده، فرشید کریمی و آرزو مقدوری با حضور در جمع کادر داوری مسابقات، نقش مهمی در قضاوت رقابتهای این دوره ایفا کردند
این پیکارها که با حضور ۱۲۰۰ موی تای کار از ۱۰۰ کشور جهان روز ۱۹ شهریور ماه. آغاز شده بود، امروز با برگزاری دیدارهای نهایی به پایان رسید.