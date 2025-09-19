تیم جوانان موی‌تای ایران با کسب ۲ مدلل طلا و ۳ برنز به کار خود در رقابت‌های جهانی پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ایران که با همراهی جواد نصیری رئیس انجمن موی‌تای کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ ابوظبی حضور یافته بود، با کسب ۵ نشان به کار خود پایان داد.

در بخش مبارزه، زهرا خمرزاده در مرحله نیمه‌نهایی برابر حریف ویتنامی شکست خورد و به مدال برنز رسید.

همچنین ابوالفضل سلطانی در نیمه‌نهایی مقابل نماینده کشور میزبان مغلوب شد و سومین برنز تیم ایران را به دست آورد. پیش‌تر نیز محنا علیجان‌زاده با صعود به جمع چهار نفر برتر، مدال برنز خود را قطعی کرده بود.

به این ترتیب، تیم ملی ایران با کسب ۲ مدال طلا در وای‌کرو توسط رومینا دشتی و صبا حشمتی و ۳ مدال برنز در بخش مبارزه توسط محنا علیجان‌زاده، زهرا خمرزاده و ابوالفضل سلطانی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

هدایت تیم ایران در این رقابت‌ها بر عهده کادر فنی متشکل از شاه‌صنم صدیقی (مربی وای‌کرو)، علی پاک‌اعتقاد و مستانه سیف‌آبادی (مربیان بخش مبارزه) بود.

همچنین سه داور بین‌المللی کشورمان، عبدالحلیم برازنده، فرشید کریمی و آرزو مقدوری با حضور در جمع کادر داوری مسابقات، نقش مهمی در قضاوت رقابت‌های این دوره ایفا کردند

این پیکار‌ها که با حضور ۱۲۰۰ موی تای کار از ۱۰۰ کشور جهان روز ۱۹ شهریور ماه. آغاز شده بود، امروز با برگزاری دیدار‌های نهایی به پایان رسید.

برچسب ها: موی تان ، تیم ملی موی تای
خبرهای مرتبط
مسابقات موی‌تای قهرمانی کشور در اراک آغاز شد
خشم و عصبانیت صهیونیست‌ها از حرکت سرمربی موی تای ایران
اعزام موی تای کاران کرمانی به مسابقات درون اردویی تیم ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
چندم شدند
۰
۰
پاسخ دادن
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم قهرمان جهان شد
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
آخرین اخبار
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد
دانیال سهرابی به شانس مجدد راه یافت
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم قهرمان جهان شد
مهمدی در نخستین مبارزه به پیروزی رسید
اعلام نظر سرپرست کمیته داوران درباره قضاوت بازی‌های جمعه شب در لیگ برتر
تیکه سنگین بازیکن پیشین پرسپولیس به مدیران ورزش کشور
عارف آقاسی عذر خواهی کرد
تصمیم جنجالی سپاهان برای دیدار مقابل تراکتور
تمجید فدراسیون جهانی اسکیت از مدال آوری ملی پوش ایران در مسابقات جهانی
مجلس پرسپولیسی‌ها را خواست
خانزاده: تیم ایران از فشار مرحله مقدماتی خارج شد/ عذرخواهی می‌کنم که بازی‌ها با استرس زیاد بود
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
برترین‌های مسابقات موج سواری کاپ آزاد کشور معرفی شدند
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
کنعانی‌زادگان: تیم ما خوب و یکدل است
ثبت نام برای خرید بلیت‌های المپیک آغاز شد
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
عذرخواهی مدیرکل ورزش و جوانان فارس و تأکید بر برخورد قانونی با مقصران حادثه ورزشگاه پارس
مسابقات تنیس روی میز فیدر ترکیه؛ مدال برنز دختر ایرانی قطعی شد
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت و اینلاین فری استایل
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
باقری: مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
بازی در آسفالت بهتر از چمن تختی است/ شعار علیه هاشمیان داده نشد