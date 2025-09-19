فرنگی کار سنگین وزن کشورمان با پیروزی مقابل حریف مجارستانی خود مدال طلای رقابت‌های جهانی را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ امین میرزا زاده فرنگی کار کشورمان با با نتیجه ۷ بر ۲ مقابل داریوش ویتک از مجارستان به پیروزی رسید و به مدال طلا رسید.

امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد. 
 
او در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۴ و ضربه فنی الیاس کوسمانن از فنلاند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
 
میرزازاده در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ ونهائو جیانگ از چین را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. 

 

Iran (Islamic Republic of)
محمد رضا مشگین فر
۰۹:۲۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام
درد وبلای همه کشتی گیرها بخوره تو سر فوتبالیستای بی غیرت کشورمون
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دمش گرم
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هزاران ماشاءالله به ایران و ایرانی........
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
مبارکش باشه ولی با اکره به پرچم تعظیم کرد کاش میذاشتن با میل خودش به پرچم احترام میذاشت پس فردا مثل رسول خادم خائن میشه و می گه مجبورم کردن احترام بذارم همون میشه سوژه
۹
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ازکجا فهمیدی بامیل خودش نبوده؟!! چرا الکی حرف درمیاری. هیچ کسو مجبور نکردن میرزازاده رو همه میشناسن چقد به کشورش تعصب داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
من یه بار امین میرزا زاد و اتفاقی دیدم بسیار آدم خوب و متین و سربه زیریه
ایم وصله ها هم بهش نمیچسبه
با این شهرتش هنوزم تو شهر کوچیکشون گتوند خوزستان زندگی میکنه نه مثل بعضیا تا یه کم به جایی میرسن میان تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
واقعاً با داشتن چنین جوانانی بر خود میبالیم
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
خدا قوت پهلوان
۰
۱۳
پاسخ دادن
