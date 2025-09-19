باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ امین میرزا زاده فرنگی کار کشورمان با با نتیجه ۷ بر ۲ مقابل داریوش ویتک از مجارستان به پیروزی رسید و به مدال طلا رسید.

امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد.

او در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۴ و ضربه فنی الیاس کوسمانن از فنلاند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

میرزازاده در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ ونهائو جیانگ از چین را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت.