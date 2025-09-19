تیم پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان با برتری برابر فراایساتیس نخستین پیروزی خود را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در هفته دوم لیگبرتر فوتبال زنان پرسپولیس میزبان فرا ایساتیس کران فارس بود و ۲ بر صفر پیروز شد.
خاتون بم هم با ۶ گل برابر حریف کردستانی خود پیروز شد.
ایستا البرز از سد ملوان بندرانزلی گذشت و سپاهانیها با کامبک در نیمه دوم بازی، آوا تهران را مغلوب کردند.
گلگهر سیرجان هم برابر ایلامیها به برتری دست پیدا کرد.
نتایج هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:
خاتون بم ۶ - یاسام کردستان صفر
پرسپولیس ۲ - فرا ایساتیس کران فارس صفر
ملوان بندرانزلی صفر - ایستا البرز ۲
سپاهان اصفهان ۴ - آوا تهران ۳
پالایش گاز ایلام صفر - گلگهر سیرجان ۲
در پایان بازیهای این هفته، گلگهر سیرجان با ۶ امتیاز صدرنشین شد. ایستا البرز و پرسپولیس با ۴ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند. خاتون بم هم با یک بازی کمتر سه امتیازی شد و در جایگاه چهارم قرار گرفت.