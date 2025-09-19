کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که هوادار از جای دیگر ناراحت است، اما خودش را نباید از مجموعه تیم جدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امید عالیشاه  کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس درباره تساوی تیمش مقابل تیم فوتبال چادر ملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در مورد بازی وقتی صحبت می‌کنیم که همه چیز طبق روال باشد و زمین فوتبال داشته باشیم و نه زمین پارک. یک ورزشگاه خوب و یک حریف که از دقیقه یک خودش را روی  زمین انداخت. فلسفه آنها برای فوتبال نمی‌دانم چیست، صحبت در مورد این موارد شأن آدم را زیر سوال می‌برد و زشت و زننده است. آدم چیز‌هایی می‌بیند که تعجب می‌کند.

او با اشاره به نارضایتی هواداران گفت: به هوادار حق می‌دهم، اما فکر می‌کنم دستی هست که بازی جا‌هایی برگزار شود که تیم نتیجه نگیرد.

عالیشاه در پاسخ به این سوال که آیا دوش ورزشگاه تختی آب سرد بود؟ گفت: اصلا دوش نگرفتیم و با دوش آب یخ دوش گرفتیم. سال قبل هم همین طور بود. اصلا تغییراتی که نسبت به ۱۰ سال قبل ایجاد شد، کجاست؟ شما می‌بینید حداقل گزارش تهیه کنید.

کاپیتان پرسپولیس در این مورد که آیا او هم مانند کنعانی شنیده که بازیکنان چادرملو خودشان را روی زمین انداختند؟ گفت: از دقیقه یک این اتفاق رخ داد. متاسفانه  من  زیاد این موضوع را  شنیدم.

او در خصوص شعار علیه هاشمیان گفت: هفته پنجم و  ششم نباید از این کار‌ها کنند. هوادار دوست دارد تیم نتیجه بگیرد و حق دارد، اما فکر کنم از جای دیگر ناراحت بود و این شعار‌ها را داد. ما و تیم و هوادار یک خانواده هستیم، این که از یک جای دیگر ناراحت است بحثش جداست، اما خودش را نباید از مجموعه تیم جدا کند، چون تمام دلگرمی ما این هوادار است.  ما از انرژی آنها انرژی می‌گیریم و تا وقتی ما را حمایت کنند تلاش می‌کنیم و از خودگذشتگی می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.  

عالیشاه در پاسخ به این سوال که چه زمانی پرسپولیس به شرایط ایده ال می‌رسد؟ اظهار کرد: زمین خوب باشد، ورزشگاه خوب باشد…  من فقط می‌توانم به این اتفاقات  بخندم.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، امید عالیشاه
خبرهای مرتبط
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
خیز پرسپولیسی‌ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
طلسم سرخپوشان در تهران شکسته نشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم قهرمان جهان شد
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
آخرین اخبار
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد
دانیال سهرابی به شانس مجدد راه یافت
تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم قهرمان جهان شد
مهمدی در نخستین مبارزه به پیروزی رسید
اعلام نظر سرپرست کمیته داوران درباره قضاوت بازی‌های جمعه شب در لیگ برتر
تیکه سنگین بازیکن پیشین پرسپولیس به مدیران ورزش کشور
عارف آقاسی عذر خواهی کرد
تصمیم جنجالی سپاهان برای دیدار مقابل تراکتور
تمجید فدراسیون جهانی اسکیت از مدال آوری ملی پوش ایران در مسابقات جهانی
مجلس پرسپولیسی‌ها را خواست
خانزاده: تیم ایران از فشار مرحله مقدماتی خارج شد/ عذرخواهی می‌کنم که بازی‌ها با استرس زیاد بود
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
برترین‌های مسابقات موج سواری کاپ آزاد کشور معرفی شدند
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
کنعانی‌زادگان: تیم ما خوب و یکدل است
ثبت نام برای خرید بلیت‌های المپیک آغاز شد
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
عذرخواهی مدیرکل ورزش و جوانان فارس و تأکید بر برخورد قانونی با مقصران حادثه ورزشگاه پارس
مسابقات تنیس روی میز فیدر ترکیه؛ مدال برنز دختر ایرانی قطعی شد
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت و اینلاین فری استایل
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
باقری: مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
بازی در آسفالت بهتر از چمن تختی است/ شعار علیه هاشمیان داده نشد