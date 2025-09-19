باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد تمامی وسایل نقلیه در آزادراه تهران – شمال و مسیر جنوب به شمال محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی ادامه داد : ترافیک در محور چالوس (مسیر شمال به جنوب) محدوده مکارود و ترافیک نیمه سنگین مسیر شمال به جنوب در محدوده های انارک ، ولی آباد و هریجان، محور هراز نیز مسیر شمال به جنوب در محدوده کلرد، آزادراه تهران – پردیس محدوده بابایی، سنگین است.

او بیان کرد: تردد در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) روان است، ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

وی توضیح داد: ترافیک در برخی محورها از جمله آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر و محدوده آبیک و آزادراه کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا استاندارد نیز سنگین گزارش شده است.