مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی‌محور‌های شمالی به ویژه چالوس سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد تمامی وسایل نقلیه در آزادراه تهران – شمال و مسیر جنوب به شمال محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی ادامه داد : ترافیک در محور چالوس (مسیر شمال به جنوب) محدوده مکارود و ترافیک نیمه سنگین مسیر شمال به جنوب در محدوده های انارک ، ولی آباد و هریجان، محور هراز نیز مسیر شمال به جنوب در محدوده کلرد، آزادراه تهران – پردیس محدوده بابایی، سنگین است.

او بیان کرد: تردد در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) روان است، ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

وی توضیح داد: ترافیک در برخی محورها از جمله آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر و محدوده آبیک و آزادراه کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا استاندارد نیز سنگین گزارش شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
انحصار زمین مانع خانه‌دار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامی‌ـ‌ایرانی در شهرسازی
افزایش ۱۴ درصدی سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
ایران در تولید میوه‌های گرمسیری به خوداتکایی می‌رسد
راه اندازی قطار سریع السیر تهران _ اصفهان تا سال ۱۴۰۶
صدور قبض‌های نجومی برق در انتظار مشترکان متصل نشده به سامانه املاک و اسکان
کاهش دما و تداوم بارش‌ها در نوار شمالی کشور
واحد‌های نهضت ملی مسکن چشم انتظار بهره‌برداری دولت
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۶ هزارتومان
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی به کجا رسید؟
تاخیر ۱۴ ساعته پرواز نجف - تهران آسمان به دلیل نقص فنی
پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت به مشترکان برق
آخرین اخبار
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای بیش از ۱۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهر‌های جدید
چشم انتظاری متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تحویل واحد‌ها به ۳ سال رسید
رشد ۱۹ درصدی حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی زائران اربعین ۱۴۰۴
پرداخت ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانجات چای‌
ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
ثبت ۵۳۴ هزار و ۳۷۱ قطعه زمین در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن
پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت به مشترکان برق
تاخیر ۱۴ ساعته پرواز نجف - تهران آسمان به دلیل نقص فنی
سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی برای ارتقاء زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیر اربعین
هویت بخشی به تولید کنندگان نوشت افزار ایرانی با حمایت دانش آموزان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی به کجا رسید؟
توسعه شهری در محدوده‌های فرونشستی ممنوع می‌شود
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۶ هزارتومان
روند حرکتی شاخص کل بورس چگونه خواهد بود؟+ فیلم
کشاورزان چشم انتظار اعلام قیمت خرید تضمینی گندم هستند
کاهش دما و تداوم بارش‌ها در نوار شمالی کشور
تحقق پیش‌بینی‌پذیری در اخذ مالیات بر ارزش افزوده به کمک صورت‌حساب الکترونیک
برآورد خسارت ۳۰۰ همتی ناترازی آب و برق به بخش کشاورزی
واحد‌های نهضت ملی مسکن چشم انتظار بهره‌برداری دولت
صدور قبض‌های نجومی برق در انتظار مشترکان متصل نشده به سامانه املاک و اسکان
راه اندازی قطار سریع السیر تهران _ اصفهان تا سال ۱۴۰۶
ایران در تولید میوه‌های گرمسیری به خوداتکایی می‌رسد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۹ شهریور ماه
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
۳۰۰ همت یارانه در بخش آرد و نان هدر می‌رود
قیمت گذاری دستوری چالش پیش روی نانوایان+ فیلم
۲۰ درصد نان کشور تبدیل به ضایعات می‌شود+ فیلم
عشایر از تردد در حاشیه رودخانه و مسیل‌ها اجتناب کنند
پاییز کم‌بارشی در راه است/ تدوین سناریو بدبینانه تامین آب