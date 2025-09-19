باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی تیمش مقابل تیم چادرملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، بازی سنگینی داشتیم. ما به همه تاکتیک‌های تیم‌های حریف احترام می‌گذاریم و باید برای خودمان راهی برای گل زدن پیدا کنیم، اما همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، حریف یک دفاع بسته و چشم به ضدحملات داشت. این بازی وقت‌های تلف شده زیادی داشت. نمی‌خواهم درباره زمین صحبت کنم، همانطور که می‌بینیم اختلاف فاحشی بین فوتبال ما و کشور‌های دیگر وجود دارد و متأسفانه ساده‌ترین چیز ها را از جمله زمین استاندارد را نداریم.

او افزود: نمی‌خواهم بهانه‌ای بیاورم یا صحبتی کنم، اما شما زمین را ببینید که تکه تکه است و هموار نیست. کار ما در طول هفته گذشته این بود که حفظ توپ کردیم، اما امروز چند ثانیه طول می‌کشید تا مدافعان ما بخواهند توپ را استپ کنند. در فوتبال ثانیه‌ها می‌تواند در نتایج نقش اساسی داشته باشد. به همین دلیل از مسئولان تقاضا می‌کنم که به چمن ورزشگاه رسیدگی کنند. درباره کار خودمان نیز باید بگویم که باید تمرین و تلاش بیشتری داشته باشیم و راه‌هایی پیدا کنیم که مقابل تیم‌هایی که عقب‌نشینی می‌کنند، راه‌هایی برای ایجاد موقعیت و استفاده از آنها داشته باشیم. قطعاً در هفته‌های آینده این کار را انجام خواهیم داد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از تساوی مقابل چادرملو از شعار‌های هواداران این تیم بی‌نصیب نماند، در این مورد تصریح کرد: تماشاگران سرمایه اصلی این باشگاه هستند. آنها از ما انتظار برد داشتند. ما هم همه تلاش خودمان را کردیم. در هر مسابقه‌ای نکات مثبت و منفی وجود دارد؛ زمانی که می‌بریم، همه چیز خوب نیست و زمانی هم که نتیجه نمی‌گیریم، همه چیز بد نیست. ما در چهار دیدارمان یک گل خورده داشتیم که آن هم از روی ضربه ایستگاهی بود. تماشاگران بدانند که به جوانان‌مان کم کم شانس می‌دهیم. طبیعتاً تماشاگران حق دارند. باید کمی بردبار باشند و ان‌شاالله در بازی‌های آینده نتایج خوبی خواهیم گرفت.

هاشمیان به نکات مثبت تیمش نیز اشاره کرد و گفت: اولین نکته مثبت برای من استفاده از جوانان بود، نکته بعدی گل نخوردن تیم. ما توانستیم تمرکز خودمان را در خط دفاعی حفظ کنیم و گلی دریافت نکردیم. نکته‌ای که باید بهتر کنیم، ایجاد موقعیت گلزنی و استفاده از آنهاست. ما امروز در همان دقایق نخست یک موقعیت خوب گلزنی داشتیم که اگر آن توپ گل می‌شد، شاید بازی به شکل دیگری رقم می‌خورد.

او درباره مشکلات در قسمت جلوی زمین پرسپولیس و اینکه تیمش زیبا بازی نمی‌کند، تصریح کرد: ما در بازی با فولاد حداقل ۴، ۵ موقعیت خوب داشتیم. مقابل سپاهان هم ۳ موقعیت خوب و مقابل فجر نیز ۲ شانس مناسب به دست آوردیم. در این بازی امروز موقعیت زیادی نداشتیم و باید در این راه طوری بازی کنیم که اگر تیم‌های مقابل به این شکل (تدافعی) مقابل‌مان قرار گرفتند، بتوانیم موقعیت داشته باشیم و گلزنی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس راجع به داوری دیدار این تیم مقابل چادرملو هم اظهار کرد: من همیشه به داوران احترام می‌گذارم. داوران تمام تلاش خود را می‌کنند. در طول این چهار هفته از عملکرد داوران راضی بوده‌ام. در بخش داوری و کارشناسی، نمی‌توانم نظر بدهم. برخی از صحنه‌ها زود رخ می‌دهد و من هم ندیدم، چون فاصله دور بود و هنوز هم فرصت نکرده‌ام که ببینم. ما همیشه به نظر داوران احترام می‌گذاریم.

هاشمیان درباره جوانگرایی در تیم پرسپولیس و همچنین شعار‌ها در ورزشگاه گفت: فرصت دادن به یک جوان به این شکل نیست که شما یک بازیکن را بیاورید و یک‌دفعه در ترکیب اصلی قرار بدهید. بازیکن در پرسپولیس به‌عنوان یک تیم بزرگ نیاز است که کم کم در جریان بازی وارد شود. من در زندگی‌ام شرایط فوتبالی مختلفی داشتم و تجربه کرده‌ام. به هر حال برخی اوقات ممکن است اسم بازیکن اشتباه گفته شود و در واقع اتفاق خاصی نیفتاده است. درباره شعار‌ها نیز پیش از این به آن پاسخ دادم.

او درباره تأثیر محرومیت افشین پیروانی روی عملکرد سرخپوشان گفت: پیروانی یک نعمت برای باشگاه پرسپولیس است. او وقتی به‌عنوان مدیر تیم حضور دارد، تمام جوانب تیم را مثل کسی که همچون یک چتر قرار گرفته است، حمایت می‌کند. صحبتی که من از او دیدم، یک صحبت‌های حقی بوده و از تیم دفاع کرده است. یک مدیر باید از تیمش دفاع کند. امیدوارم به‌زودی به نیمکت برگردد و مثل گذشته مثمرثمر باشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به یادآوری این موضوع که «پرسپولیس در گذشته همیشه با ذهنیت کسب پیروزی به میدان می‌رفت، اما در این چند بازی اینگونه نبوده است.»، گفت: گفتم که فوتبال موردنظر من، یک فوتبال هجومی است و پرسپولیس هم همیشه یک تیم هجومی می‌خواهد. امروز قبول دارم که فرصت‌های زیادی به وجود نیاوردیم، اما در بازی‌های گذشته موقعیت‌های خوبی داشتیم. ما در یک روند حرکتی هستیم، دوران بدنسازی را طی کردیم، چند بازی انجام دادیم، بعد از آن فیفادی‌ها بود. من به روند تیم بسیار خوش‌بینم و قطعاً در بازی‌های آینده پرسپولیس، بازی‌های خوبی خواهیم دید و امیدوارم گل‌های بیشتری بزنیم تا بتوانیم هواداران را خوشحال کنیم.