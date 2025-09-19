مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز شنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر شاهد بارش باران و کاهش دمای هوا خواهیم بود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و همچنین شرق اردبیل و غرب گیلان افزایش ابر و بارش باران همراه با رعد و برق را خواهیم داشت، ضمن اینکه در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان هم شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهیم بود.

وی ادامه داد: روز شنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر برای شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی، ابرناکی، بارش باران، گاهی همراه رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش دما پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: روز یکشنبه هم با گذر سامانه بارشی از نوار شمالی کشور علاوه بر اینکه مقدار بارش و وزش باد شمالی در سواحل دریای خزر تقویت می‌شود در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی رخ می‌دهد، در نوار شرقی کشور نیز وزش باد افزایش می‌یابد.

وی توضیح داد: در گیلان، مازندران، غرب گلستان و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران ابرناکی گاهی رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد و به تدریج از اوایل شب، سرعت وزش باد در نوار شرقی کشور افزایش می‌یابد و در مناطق شرقی به ویژه در زابل نیز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد:برای روز سه‌شنبه هم در نوار شرقی کشور وزش باد ادامه خواهد داشت و تنها در دامنه‌های البرز مرکزی واقع در مازندران، البرز و تهران و همچنین ارتفاعات جنوب استان‌های کرمان و فارس افزایش ابر وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: دریای عمان طی سه روز آینده و خلیج فارس در روزهای شنبه و یکشنبه مواج است، همچنین دریای خزر نیز از بعدازظهر امروز(جمعه) تا دوشنبه مواج و متلاطم خواهد بود.

او بیان کرد:طی پنج روز آینده هوای تهران صاف، کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد شدید، احتمال گرد و خاک و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. دمای هوای بین ۱۷ تا ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.