مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز شنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر شاهد بارش باران و کاهش دمای هوا خواهیم بود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و همچنین شرق اردبیل و غرب گیلان افزایش ابر و بارش باران همراه با رعد و برق را خواهیم داشت، ضمن اینکه در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان هم شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهیم بود.

وی ادامه داد: روز شنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر برای شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی، ابرناکی، بارش باران، گاهی همراه رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش دما پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: روز یکشنبه هم با گذر سامانه بارشی از نوار شمالی کشور علاوه بر اینکه مقدار بارش و وزش باد شمالی در سواحل دریای خزر تقویت می‌شود در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی رخ می‌دهد، در نوار شرقی کشور نیز وزش باد افزایش می‌یابد.

وی توضیح داد: در گیلان، مازندران، غرب گلستان و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران ابرناکی گاهی رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد و به تدریج از اوایل شب، سرعت وزش باد در نوار شرقی کشور افزایش می‌یابد و در مناطق شرقی به ویژه در زابل نیز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد:برای روز سه‌شنبه هم در نوار شرقی کشور وزش باد ادامه خواهد داشت و تنها در دامنه‌های البرز مرکزی واقع در مازندران، البرز و تهران و همچنین ارتفاعات جنوب استان‌های کرمان و فارس افزایش ابر وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: دریای عمان طی سه روز آینده و خلیج فارس در روزهای شنبه و یکشنبه مواج است، همچنین دریای خزر نیز از بعدازظهر امروز(جمعه) تا دوشنبه مواج و متلاطم خواهد بود.

او بیان کرد:طی پنج روز آینده هوای تهران صاف، کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد شدید، احتمال گرد و خاک و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. دمای هوای بین ۱۷ تا ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ناشناس
۰۶:۴۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
موضوع چیه؟ چند وقتیست که سامانه ها از چندروز پیش بارش سنگین را پیش بینی می کنند اما هرچه به روز باران نزدیک میشیم درصد احتمال بارش هرروزکمتر میشه فرضا از پیش بینی۹۰ درصد دیگه‌ آخرش روز موعود شاید ۲۰ درصدد بازش داشته باشیم؟ مشکوک نیست؟
