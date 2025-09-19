باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدحسین کنعانی زادگان مدافع تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی برابر تیم چادر ملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: شما بیاید زمین را ببینید، اصلا حرفی نمی‌ماند. در آسفالت بازی کنیم بهتر از این چمن است. همان ورزشگاه کاظمی بازی کنیم بهتر از تختی تهران است.

او افزود: من برای تیم اخباری احترام قائل هستم، اما ۹۰ دقیقه روی زمین بودند. مساوی برای ما باخت است، اما گلرشان ۱۰ دقیقه وقت تلف کرد. خودم می‌شنیدم که به هم می‌گفتند با کوچکترین ضربه خود را زمین بیندازید.

او در واکنش به شعار هواداران پرسپولیس علیه هاشمیان گفت: اصلا چنین چیزی نیست، این حرف‌ها را نزنید. وضعیت تیم خوب است و تیم یک دل است، اما داخل زمین خودتان هم بیاید متوجه می‌شوید چه می‌گویم.