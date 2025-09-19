باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پایان بازی با چادرملو در مورد شعار تماشاگران علیه هاشمیان اظهار کرد: در مورد بازی حرف نمی‌زنم. در این زمین نه ما و نه حریف نتوانستیم بازی کنیم. از مسئولان سوال دارم که در این زمین می‌شود فوتبال بازی کرد. پایتخت مملکت ۳ ورزشگاه دارد که بدون استفاده است.

او ادامه داد: کدام تیم در این زمین می‌تواند خوب بازی کند؟ ما باید خوب باشیم که تماشاگر راضی باشد. آقایان مسئول نمی‌توانید فوتبال را تعطیل کنید. اکنون تیم‌های شهرستانی هم زمین ندارند و تهران می‌آیند خب چه لیگی است؟ مسئولان ما در خواب به سر می برند و مشغول کار‌های دیگر هستند.

مربی تیم پرسپولیس در مورد شعار هواداران گفت: هواداران حق دارند که ناراحت باشند و باید حق به ما بدهند، چون در این زمین نمی‌شود بازی کرد. وقتی تیم نتیجه نگیرد طبیعی است، اما از تماشاگران می‌خواهم حوصله داشته باشند. ما روز به روز بهتر می‌شویم، اما مسئولان عزیز یک کاری برای استادیوم‌ها بکنید، چون فردا همین شعار‌ها را علیه شما می‌دهند.