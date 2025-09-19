مربی تیم فوتبال پرسپولیس با انتقاد از وضعیت چمن ورزشگاه تختی بیان کرد که مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پایان بازی با چادرملو در مورد شعار تماشاگران علیه هاشمیان اظهار کرد: در مورد بازی حرف نمی‌زنم. در این زمین نه ما و نه حریف نتوانستیم بازی کنیم. از مسئولان سوال دارم که در این زمین می‌شود فوتبال بازی کرد. پایتخت مملکت ۳ ورزشگاه دارد که بدون استفاده است.

او  ادامه داد: کدام تیم در این زمین می‌تواند خوب بازی کند؟ ما باید خوب باشیم که تماشاگر راضی باشد. آقایان مسئول نمی‌توانید فوتبال را تعطیل کنید. اکنون تیم‌های  شهرستانی هم زمین ندارند و تهران می‌آیند خب چه لیگی است؟ مسئولان ما در خواب به سر می برند  و  مشغول کار‌های دیگر هستند.

مربی تیم پرسپولیس در مورد شعار هواداران گفت: هواداران حق دارند که ناراحت باشند و باید حق به ما بدهند، چون در این زمین نمی‌شود بازی کرد. وقتی تیم نتیجه نگیرد طبیعی است، اما از تماشاگران می‌خواهم حوصله داشته باشند. ما روز به روز بهتر می‌شویم، اما مسئولان عزیز یک کاری برای استادیوم‌ها بکنید، چون فردا همین شعار‌ها را علیه شما می‌دهند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، کریم باقری
خبرهای مرتبط
هاشمیان:
متاسفانه در فوتبالمان زمین استاندارد هم نداریم/ هواداران کمی بردبار باشند
کنعانی زادگان:
بازی در آسفالت بهتر از چمن تختی است/ شعار علیه هاشمیان داده نشد
عالیشاه: هوادار پرسپولیس از جای دیگری ناراحت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آقاي باقری عزیز شکسته نفسی نکن ۴ بازی ۳مساوی برای شما قابل قبول است با احترام اجازه دهيد طرفداران‌ فوتبال گفته های شما را نپذیرند
۰
۰
پاسخ دادن
تاج‌گذاری امین میرزازاده در سنگین وزن جهان + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه مدال طلا را به دست آورد + فیلم
جشن ۸۰ سالگی استقلال لغو شد!
محمدهادی ساروی فینالیست شد + فیلم
پیام احمدی نایب قهرمان شد + فیلم
دانیال سهرابی به گروه بازنده‌ها رفت
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
علیرضا عبدولی در کسب مدال برنز ناکام ماند + فیلم
باقری: مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
آخرین اخبار
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
باقری: مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
بازی در آسفالت بهتر از چمن تختی است/ شعار علیه هاشمیان داده نشد
متاسفانه در فوتبالمان زمین استاندارد هم نداریم/ هواداران کمی بردبار باشند
عالیشاه: هوادار پرسپولیس از جای دیگری ناراحت است
تاج‌گذاری امین میرزازاده در سنگین وزن جهان + فیلم
هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان؛ اولین پیروزی پرسپولیس
جوانان موی‌تای ایران به ۲ طلا و ۳ برنز جهان رسیدند
پایان رقابت ۸۰۰ شناگر در جام آزادی با ثبت سه رکورد ملی
غلامرضا فرخی مقتدرانه مدال طلا را به دست آورد + فیلم
نخستین برد شاگردان مجتبی حسینی با عبور از استقلال خوزستان
علیرضا عبدولی در کسب مدال برنز ناکام ماند + فیلم
پیام احمدی نایب قهرمان شد + فیلم
محمدهادی ساروی فینالیست شد + فیلم
دانیال سهرابی به گروه بازنده‌ها رفت
جشن ۸۰ سالگی استقلال لغو شد!
طلسم سرخپوشان در تهران شکسته نشد
شوک به کشتی جهان؛ الکسانیان ضربه فنی شد
شکست نزدیک دختران زیر ۱۶ سال ایران در فینال کاپ آسیا
واقعیت چیست؟ / سهرابی مغلوب قانون پیشنهادی ایران شد
برتری منطقه آزاد چابهار در مسابقات کریکت قهرمانی کشور آقایان
صعود دشوار ساروی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ قهرمان المپیک ضربه فنی شد!
دومی تیم ملی بسکتبال دختران در کاپ آسیا با یک امتیاز برابر هند/ سهمیه دیویژن A از دست رفت
زور سهرابی به مصدومیت و غانم نرسید
احمدی‌وفا حذف شد
قهرمان روس تسلیم سهرابی شد
ساروی در نسخه قهرمانی؛ کاپیتان با برد آغاز کرد
تصاویر دیدنی از انجام ورزش‌های باستانی در میدان نقش جهان اصفهان
احمدی‌وفا در دور اول باخت