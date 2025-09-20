کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: در صورت عدم اتصال توانیر و متقاضیان به سامانه املاک و اسکان باید منتظر قبوض نجومی برق باشند.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هاشم قاسمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه مسکن به شمار می‌رود که در حال حاضر برخی از دستگاه ها به این سامانه طبق قانون متصل شده اند اما هنوز برخی از دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی و توانیر متصل نشده‌اند و همین امر خود باعث عقب‌ماندگی در این بخش شده است.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته، با توجه به نیاز به مدیریت بهینه املاک و اسکان در کشور، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این سامانه به منظور ثبت و مدیریت اطلاعات مربوط به املاک و اسکان افراد و خانواده‌ها ایجاد شده است.

او با بیان اینکه این سامانه به‌منظور جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات در کشور طراحی شده است گفت: تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش مراجعه حضوری به ادارات دولتی یکی دیگر از اهداف مهم این سامانه است.

قاسمی با اشاره به اینکه اتصال با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده، دولت می‌تواند نیازهای مسکن و اسکان را بهتر شناسایی کرده و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد گفت:طبق قانون اگر متقاضیان به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند باید منتظر قبض های نجومی برق باشند اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.

وی اظهار کرد :با دسترسی به اطلاعات املاک، توانیر می‌تواند به‌صورت دقیق‌تری مدیریت مصرف برق را انجام دهد و در مواقع اوج مصرف، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: این اقدام به کاهش هدررفت انرژی کمک کرده و باعث می‌شود که منابع به‌بهترین نحو ممکن مدیریت شوند.

وی ادامه داد:با شناخت بهتر از موقعیت جغرافیایی املاک، توانیر می‌تواند خدمات بهتری به مشترکین خود ارائه دهد.

او تاکید کرد: اگر این قانون اجرایی شود زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن می‌شود بنابراین باید در این شرایط تمامی دستگاه‌ها پای کار باشند تا هرچه سریعتر این قانون به مرحله اجرایی شدن برسد.