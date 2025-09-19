مدیر جهاد کشاورزی مرند از شناسایی و انسداد ۶ حلقه چاه غیرمجاز در خانه باغ‌های روستای سیوان این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - اسماعیل الهیاری گفت:در شرایط کنونی که شهرستان مرند با بحران خشکسالی مواجه است برداشت‌های بی‌رویه آب از چاه‌های غیرمجاز در خانه باغ‌ها به یکی از بزرگترین تهدیدات برای منابع آبی و کشاورزی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: این چاه‌ها که بدون مجوز و نظارت قانونی حفر شده‌اند نه تنها به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی منجر می‌شوند بلکه می‌توانند با تخریب اکوسیستم‌های محلی به کیفیت آب منطقه نیز آسیب برسانند.

مدیر جهاد کشاوزی شهرستان مرند افزود: از ابتدای امسال تعداد ۴۳ حلقه چاه غیرمجاز با همکاری جهادکشاورزی و مدیریت امور آب شهرستان کشف و با همکاری عوامل ذکر شده مسدود و پر شد.

