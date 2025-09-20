باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یکی از مزیتهای مهم صدور صورتحساب الکترونیک مسئله شفافیت در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مراجعه مودیان به ممیزان مالیاتی است که این شفافیت و کاهش مراجعات باعث شده است که اولا زمینه پیشبینیپذیری اقتصاد برای مودیان حقوقی فراهم شود و ثانیا در شاهد رد صورت حساب مودیان نباشیم.
مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین انواع مالیاتهایی است که در کشورهای مختلف دریافت میشود. در کشور ما نیز بخش زیادی از مالیات دریافتی دولت به این نوع مالیات تعلق دارد. از آنجائیکه حجم این نوع مالیات زیاد است، بخش زیادی از پروژهها در حوزههای مختلف از این طریق تأمین اعتبار میشوند. امنیت، آموزش و بهداشت و درمان از جمله بخشهایی است که درآمدهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در آنجا صرف میشود.
همچنین شهرداریها و دهیاریها در اقصی نقاط کشور نیز از محل این مالیاتها اعتبار به دست میآورند تا به ارائه خدمات به مردم و انجام پروژههای تعریف شده مبادرت کنند.
با توجه به حجم بالای مالیات بر ارزش افزوده نیاز است دریافت آن از انضباط برخوردار شود. در همین راستا، هوشمندسازی این روند در دستور کار قرار گرفته است. در سازوکارهای قبلی دریافت مالیات بر ارزش افزوده، این کار به صورت دستی و ممیزمحور صورت میگرفت. در سازوکارهای جدید امور به صورت سیستمی انجام میشود و صورت حساب الکترونیک نیز صادر میشود.
همزمان با هوشمندسازی دریافت مالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده است مشکلات مودیان در این حوزه حل و فصل شود. به طور مثال، صدور صورت حساب الکترونیک به موضوع رد صورت حسابها پایان داده و دغدغه مودیان را در این زمینه از بین برده است.
یکی دیگر از مشکلات مودیان مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که زمینه بروز اختلاف بین مودی و مأمور مالیاتی را ایجاد میکرد. به منظور حل این مشکل، دولت اقدام به تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۳ میلیون کالا و خدمت کرده است.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اهمیت صورتحساب الکترونیک و اثرگذاری آن بر دریافت مالیات حقه از همگان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده و صدور صورتحساب الکترونیک به نفع مردم است. زیرا زمینه برای دریافت مالیات حقه از همگان فراهم میشود و این درآمدهای مالیاتی در پروژههای زیربنایی و مهم به کار میافتد.
وی ادامه داد: در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد مستلزم بهره بردن از امکاناتی است که دنیای مدرن در اختیار قرار داده است. در همین راستا، انجام سیستمی کارها و صدور صورت حساب الکترونیک مثبت ارزیابی میشود.
صمصامی گفت: به موازات تلاش دولت به منظور دریافت مالیات حقه از همگان و مقابله با فرار مالیاتی نیاز است اقداماتی در راستای حل و فصل مشکلات مودیان نیز به اجرا گذاشته شود. هر اقدامی که امور مودیان را تسهیل کند، قابل دفاع است.
وی ادامه داد: تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده حدود 3 میلیون کالا و خدمت توسط دولت از بروز اختلاف بین مودی و مأمور مالیاتی جلوگیری میکند. یکی از مزیتهای مهم صدور صورتحساب الکترونیک مسئله شفافیت در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مراجعه مودیان به ممیزان مالیاتی است که این شفافیت و کاهش مراجعات باعث شده است که اولا زمینه پیشبینیپذیری اقتصاد برای مودیان حقوقی فراهم شود و ثانیا در شاهد رد صورت حساب مودیان نباشیم. این اقدامات به نفع مودیان است و مشکلاتشان را حل میکند.
این نماینده مجلس اظهار: اصلاحاتی که در نظام مالیاتی کشور جریان دارد، در راستای شفافیتزایی است. به همین دلیل، این اقدامات مثبت ارزیابی میشود. زیرا اعتماد مودیان و مردم را به روندهای مالیاتی کشور افزایش میدهد و رضایت عمومی را بالا میبرد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: کارآمد کردن نظام مالیاتی کشور به منظور وصول درآمدهای مالیاتی دولت و به کار انداختن این درآمدها به نفع عامه مردم یک ضرورت است. به این ترتیب، دولت به وظیفه خودش مبنی بر مقابله با فرار مالیاتی عمل میکند و از مالیات به عنوان ابزاری در راستای بازتوزیع امکانات در کشور بهره میبرد.