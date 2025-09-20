پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس انتقاداتی در مورد بازی سرخپوشان برابر تیم چادر ملو در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی سرخپوشان مقابل تیم چادر ملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: وقتی با سبک احتیاط آمیز و شرایط تدافعی به زمین مسابقه می‌رویم و ۲ هافبک دفاعی به نام‌های سرلک و باکیچ در زمین مسابقه می‌گذاریم، کار سخت می‌شود. ضمن اینکه هر چه بازی‌ها جلوتر می‌رود، امتیاز گرفتن از تیم‌ها و رسیدن به ۳ امتیاز‌های جدول سخت‌تر می‌شود. براین اساس ما الان باید اندوخته امتیازات خود را بیشتر کنیم.

او افزود: ضمن اینکه پرسپولیس درگیر جام دیگری غیر از لیگ برتر فوتبال نیست. به هر حال از دست دادن امتیازات باعث می‌شود که ما از قافله لیگ عقب بیفتیم.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عدم شناخت هاشمیان از بازیکنان و آزمودن آنها در پست‌های غیر تخصصی را چطور پیش بینی می‌کند، بیان کرد: بله، هاشمیان تازه دارد بازیکنان را در پست‌های غیر تخصصی آزمایش می‌کند تا ترکیب دستش بیاید و کادر فنی این مسائل را در اردو‌ها و بازی‌های تدارکاتی باید به دست می‌آورد و اینکه بازیکن با چه ترکیبی و در چه پستی می‌تواند در تیم جا بیفتد و این کار را برای وحید هاشمیان سخت کرده است. همانطور که قبلا گفتم وحید باید امتحان خود را در تیم‌های دیگر پس می‌داد و بعد به پرسپولیس می‌آمد و شما شک نکنید کار این مربی در آینده سخت‌تر می‌شود.

سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می کند

او درباره اینکه پرسپولیسی‌ها در ارسال‌ها یک مهاجم قدبلند ندارند تا از توپ‌ها به نفع احسن استفاده کند، گفت: به نظرم پرسپولیس در بازی با چادر ملو ۱۷، ۱۸ ارسال داشت، اما یک مهاجم قد بلند نداشتیم تا از این توپ‌ها استفاده کند. زمانی که تاکتیک تیم پرسپولیس باید به زمین می‌آمد تا از فرار‌های عالیشاه استفاده می‌شد، تازه بازیکنان به ارسال‌های بلند روی آوردندو این نشان می‌دهد که سردرگمی تاکتیکی در این تیم بیداد و نابود می‌کند و اصلا جالب نیست.

بازی تهاجمی را در پرسپولیس نمی بینیم

شافعی درباره اینکه هواداران از نتیجه بازی با تیم چادر ملو عصبانی هستند و در هفته چهارم شعار حیاکن رها کن برای وحید هاشمیان را سر دادند، بیان کرد: بله، هواداران حق دارند و آنها تعارف ندارند. پرسپولیس تیم قهرمانی بوده، که ۷، ۸ دوره قهرمان بوده است و جام‌های متعددی به دست آورده و باید مربیان خواسته‌های هواداران را انجام بدهند. بازی تهاجمی لازمه اش داشتن ابزار و امکانات است تا میل به هجومی بازی کردن را در تیم ایجاد کند که ما این فاکتور را اصلا در پرسپولیس نمی‌بینیم.

پرسپولیس دارد از چرخه قهرمانی دور می شود

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه هواداران در فضای مجازی خواستار اخراج وحید هاشمیان شدند، گفت: من هم اعتقاد دارم که وحید ظرف مربیگری اش در پرسپولیس یواش یواش دارد لبریز می‌شود و هواداران دیگر صبر ندارند. هواداران با پرسپولیس زندگی کردند و پارسال رقیبمان استقلال نگذاشت ما قهرمان شویم. اکنون ما داریم از چرخه قهرمانی دور می‌شویم. پرسپولیس در هیچ جامی به جز لیگ برتر شرکت نمی‌کند تا بگوییم این تیم تحت فشار است و یا دارد در چند جبهه می‌جنگد.

احتیاط در شان و شخصیت پرسپولیس نیست

او درباره اینکه وضعیت پرسپولیس را در آینده چطور پیش بینی می‌کند، گفت: اگر ما با همین سیاست تاکتیکی تیم جلو برویم به غیر از اینکه همیشه مساوی کنیم و یا با یک گل پیروز شویم، نتیجه دیگری به دست نمی‌آوریم. ما از ارائه فوتبال زیبا خودمان را پرت می‌کنیم به شرایطی که تیم‌های محتاط در جدول رده بندی برای خود فراهم می‌کنند و این اصلا در شان و شخصیت پرسپولیس نیست.

شافعی درباره اینکه پرسپولیس می‌تواند تیم ملوان را در هفته پنجم شکست بدهد، گفت: متاسفانه تیم ملوان به گل گهر باخت و این تیم می‌آید و شرایط دفاعی که چادر ملو انجام داد را به بهترین شکل انجام بدهد. ملوان در شرایط سختی قرار گرفته است و مساوی و باخت داشته است وشرایط جدولی خوبی ندارد و به نظرم اگر پرسپولیس بخواهد با شرایط احتیاطی برابر ملوان ظاهر شود در آن صورت این اصلا جالب نیست.

او در پایان خاطر نشان کرد: به نظرم باید تا هفته پنجم وششم صبر کنیم و اگر نشد مربی بیاوریم که بتواند خواسته‌های هواداران را برآورده کند و این نیاز به بودجه دارد و تقریبا تنها راه سرخپوشان همین است.