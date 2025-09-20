پیشکسوت استقلال درخصوص صحبت‌های بازیکنان این تیم پس از شکست سنگین مقابل الوصل واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا منصوریان پیشکسوت تیم فوتبال استقلال درخصوص شرایط آبی پوشان پس از شکست سنگین مقابل الوصل در برنامه شب های فوتبالی شبکه ورزش گفت: من ویدئویی از بازیکن جوان استقلال، محمدرضا آزادی دیدم که می‌گفت دلیل باخت را از کسانی که بازیکنان دو میلیون دلاری آوردند بپرسید! یا دیدم آرمین سهرابیان مصاحبه کرده و همین حرف را طور دیگری زده است.

او ادامه داد: آرمین سهرابیان را خودم به استقلال آوردم، پسر خوب اگر اشتباه می‌کنی، درست پاسخ بده. پسرم، مجبور نیستی حرفی بزنی. وقتی دو بزرگ‌تر تیم مثل روزبه چشمی و رامین رضاییان حرف زده و عذرخواهی کرده، شما فقط باید سکوت کنید. هر حرفی هم می‌زنند، باید سکوت کنید و بروید. اینکه می‌گوید چهار هفته است به خاطر بازیکن دو میلیون دلاری فحش می‌خورم یعنی چه؟»

سرمربی سابق استقلال بیان کرد: عارف آقاسی هم اینگونه بود. وقتی از عارف آقاسی خبرنگار سوال می‌کند، طلبکارانه می‌ایستد و حرف می‌زند را نمی‌فهمم! ما هرروز قضاوت می‌شویم و قرار نیست طلبکار باشیم. پشت سر هم به خبرنگار می‌گویی سوال بعدی و در نهایت می‌گویی خودمان درستش می‌کنیم؟ قرار نیست اصلا شما حرف بزنید. اینکه می‌گویند بازیکن میلیون دلاری بد است. بازیکن خارجی که زبان ما را نمی‌فهمد و شاید اصلا خارجی‌ها این مصاحبه‌ها را نبینند.

منصوریان در انتقاد از آزادی گفت: من از آزادی سوال دارم، چند سال به اندازه منیر الحدادی افتخار داشتی فوتبال بازی کنی؟ یعنی چه که بازیکنان خارجی را قضاوت می‌کنیم؟ باید ممنون هم باشیم که منیر الحدادی که یار قبلی مسی بوده آمده و اینجا بازی می‌کند. آسانی آمده خوب است. چطور می‌شود فوروارد خارجی ما به کاستاریکا سه گل می‌زند، اما اینجا نمی‌تواند کنار شما بازی کند؟ مگر برای سهرابیان و آزادی باشگاه هزینه نکرده است؟

او با اشاره به شرایط رختکن تیم استقلال بیان کرد: «مشخصا دو دستگی در تیم وجود دارد. این بچه‌ها در عین بی تجربگی اینطور حرف می‌زنند و دلیلش را نمی‌فهمم. چطور به خودتان اجازه می‌دهید که مدیرعامل را قضاوت کنید؟ من نمی‌دانم داخل رختکن تیم چه خبر است، این را روزبه چشمی باید بگوید. اما آقای چشمی، شما مقصری، تیمت را جمع کن.»

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: من یکبار از آقای تاجرنیا گلایه کردم، اما مگر ایشان بازیکن جذب کرده؟ اصلا هرکس گرفته، به بازیکن مربوط نیست. دستور خرید بازیکن را سرمربی می‌دهد. مگر زمان‌هایی که رئال مادرید از بارسلونا می‌باخت، وقتی به بازیکنی مثل کارواخال می‌گفتند چرا باختید، می‌گفت از پرس بپرسید که بنزما و رونالدو را با فلان قیمت خریده است؟ چارچوب‌های ما بهم خورده است.

منصوریان خاطرنشان کرد: آرمین و عارف و آزادی اشتباه کرده‌اند که مصاحبه کرده‌اند. مقصرش هم آقای چشمی است. تیمت را جمع کن. آقای بازیکن شما قد فوتبالتان پول می‌گیرید. نمی‌شود که منیر الحدادی که در بارسلونا بازی کرده بگوییم اندازه شما پول بگیرد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا اون دو میلیون دلار نباید صرف ساختن نیروگاه و کارخانه بشه؟
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خود همین امثال منصوریان چه ثروت هنگفتی که از فوتبال به جیب نزد، خب این آدم چه شایستگی حقیقی داره چه خدمت بزرگی به مملکت کرده که باید به این ثروت برسه؟!
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
همه جای دنیا فوتبالیست ها ثروتمندترین افراد جامعه هستن
برو بازی کن و توام ثروت بدست بیار
بلد نیستی ؟ نمیتونی ؟؟ حرف نزن
مطمئنم 5 دقیقه هم نمیتونی بدوی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اصلا کلا درست نیست انقدر پول داخل فوتبال خرج بشه چه بازیکن خارجی چه داخلی، مخصوصا تو این شرایط سخت اقتصادی نباید ثروت تو یک کار فانتزی مثل فوتبال تجمع پیدا کنه بلکه باید بره سمت تولید و رونق صنایع. مثلا قانون بذارن که دستمزد فوتبالیست از ماهی مثلا ۳۰ میلیون بیشتر نباشه
۰
۵
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۱:۳۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آخر و عاقبت بازیکن سالاری همین می شود وقتی که یک بازیکن 20 میلیاردی را 200 میلیارد خریده و به تیم می آورید باد در دماغ می افتد و طلبکارانه صحبت می کند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مدیران و مسولان باشگاه استقلال قرارداد این بازیکنان را فسخ کنند. و تیم کلا از تمام بازی‌های لیگ کنار برود و تعطیل شود و از اول برای جذب بازیکنان جدید بمدت یکسال بازیکنان جوان و خلاق و بااستعداد آقدام بشود. .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
شما خودت فقط سرمربی استقلال بودی ۶ تا از نماینده امارات خوردی
پس شمام ساکت باش
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مشکل از اونجا شروع شد که بازیکنان تیم ملی که هم از پرسپولیس بودن هم استقلال و بقیه تیم ها از انگلیس ۶ گل خوردن بهشون جایزه وارد کردن یک خودرو لوکس دادن باید مثل رهبر کره شمالی با این بی غیرتا برخورد میشد که آبروی ایران بازیچه دستشون نباشه الان نوبت استقلال فردا پرسپولیس پس فردا سپاهان و....
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
یک سوال یعنی مشکل های مالی استقلال حل شده بدهی همرو دادن که بازیکن دو ملیون دلاری میارن بعد بازیکن ها حق دارن دو قرون پول میگیرن بعد ببینن یک بازیکن امده همه پول هارو بگیره تازه اگه به بازیکن بدن و اختلاس نباشه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
من از این که پولم (ولو ریالی از بیت المال که به من تعلق دارد) صرف این فوتبال شود راضی نیستم! اگر حقی داشته باشم نمی گذرم اگر هم که ندارم بازم خجالت بکشید از این همه هزینه کردن؛ لگد زدن به توپ چرا انقدر پول باید بهش داده بشه. بدید به جوان های تحصیل کرده ما بدید به کارگران ما بدید به مهندسان پزشکان کارگران معدنچیان ... به اونهایی که اگر نباشن مملکت چرخش می لنگه ... نه برای لگد زدن به توپ! پول بدید ولی زیادی به هیچ وجه ... به اندازه یک والیبالی یک هندبالی ... خارج رو هم ولش کنید مگر اونها الگوی ما هستن که به بازیکن چقدر می دن ...
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
موافقم.ورزش خوبه درصورتی که قوانین محکمی داشته باشه واین همه پول مردم هدر نره،رانت ودزدی توش نباشه وبه جایی برسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کاملا موافقم منم راضی نیستم پولم خرج فوتبال بشه
