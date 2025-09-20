باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا منصوریان پیشکسوت تیم فوتبال استقلال درخصوص شرایط آبی پوشان پس از شکست سنگین مقابل الوصل در برنامه شب های فوتبالی شبکه ورزش گفت: من ویدئویی از بازیکن جوان استقلال، محمدرضا آزادی دیدم که میگفت دلیل باخت را از کسانی که بازیکنان دو میلیون دلاری آوردند بپرسید! یا دیدم آرمین سهرابیان مصاحبه کرده و همین حرف را طور دیگری زده است.
او ادامه داد: آرمین سهرابیان را خودم به استقلال آوردم، پسر خوب اگر اشتباه میکنی، درست پاسخ بده. پسرم، مجبور نیستی حرفی بزنی. وقتی دو بزرگتر تیم مثل روزبه چشمی و رامین رضاییان حرف زده و عذرخواهی کرده، شما فقط باید سکوت کنید. هر حرفی هم میزنند، باید سکوت کنید و بروید. اینکه میگوید چهار هفته است به خاطر بازیکن دو میلیون دلاری فحش میخورم یعنی چه؟»
سرمربی سابق استقلال بیان کرد: عارف آقاسی هم اینگونه بود. وقتی از عارف آقاسی خبرنگار سوال میکند، طلبکارانه میایستد و حرف میزند را نمیفهمم! ما هرروز قضاوت میشویم و قرار نیست طلبکار باشیم. پشت سر هم به خبرنگار میگویی سوال بعدی و در نهایت میگویی خودمان درستش میکنیم؟ قرار نیست اصلا شما حرف بزنید. اینکه میگویند بازیکن میلیون دلاری بد است. بازیکن خارجی که زبان ما را نمیفهمد و شاید اصلا خارجیها این مصاحبهها را نبینند.
منصوریان در انتقاد از آزادی گفت: من از آزادی سوال دارم، چند سال به اندازه منیر الحدادی افتخار داشتی فوتبال بازی کنی؟ یعنی چه که بازیکنان خارجی را قضاوت میکنیم؟ باید ممنون هم باشیم که منیر الحدادی که یار قبلی مسی بوده آمده و اینجا بازی میکند. آسانی آمده خوب است. چطور میشود فوروارد خارجی ما به کاستاریکا سه گل میزند، اما اینجا نمیتواند کنار شما بازی کند؟ مگر برای سهرابیان و آزادی باشگاه هزینه نکرده است؟
او با اشاره به شرایط رختکن تیم استقلال بیان کرد: «مشخصا دو دستگی در تیم وجود دارد. این بچهها در عین بی تجربگی اینطور حرف میزنند و دلیلش را نمیفهمم. چطور به خودتان اجازه میدهید که مدیرعامل را قضاوت کنید؟ من نمیدانم داخل رختکن تیم چه خبر است، این را روزبه چشمی باید بگوید. اما آقای چشمی، شما مقصری، تیمت را جمع کن.»
پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: من یکبار از آقای تاجرنیا گلایه کردم، اما مگر ایشان بازیکن جذب کرده؟ اصلا هرکس گرفته، به بازیکن مربوط نیست. دستور خرید بازیکن را سرمربی میدهد. مگر زمانهایی که رئال مادرید از بارسلونا میباخت، وقتی به بازیکنی مثل کارواخال میگفتند چرا باختید، میگفت از پرس بپرسید که بنزما و رونالدو را با فلان قیمت خریده است؟ چارچوبهای ما بهم خورده است.
منصوریان خاطرنشان کرد: آرمین و عارف و آزادی اشتباه کردهاند که مصاحبه کردهاند. مقصرش هم آقای چشمی است. تیمت را جمع کن. آقای بازیکن شما قد فوتبالتان پول میگیرید. نمیشود که منیر الحدادی که در بارسلونا بازی کرده بگوییم اندازه شما پول بگیرد.