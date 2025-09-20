در شهرستان خوسف ۸۰ استخر چندمنظوره ذخیره آب وجود دارد که منجر به تولید گوشت ماهی و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خراسان جنوبی استانی است که نیازمند اقداماتی برای مدیریت مصرف آب است.

یکی از این برنامه ها، ایجاد استخر‌های چندمنظوره است که در آن هم ذخیره آب کشاورزی صورت گیرد و هم پرورش ماهی انجام شود.

یکی از کشاورزان شهرستان خوسف در اراضی کشاورزی خود دست به این کار زده است.

هدایتی کشاورز خوسفی گفت: در اراضی که در اختیار دارم پسته، عناب، انجیر، انگور و گل محمدی به عمل می‌آورم.

او در خصوص استخر ایجاد شده افزود: پس از ریختن بچه ماهی در استخر، هم از گوشت ماهی استفاده می‌کنیم و هم به دلیل غنی سازی آب برای کشاورزی، محصولاتمان با کیفیت بهتری تولید می‌شود.

خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: یکی از مزایای پرورش ماهی در استخر‌های ذخیره آب کشاورزی، کاهش استفاده از سموم و آفت کش‌های شیمیایی است.

او افزود: در این شهرستان ۸۰ باب استخر ذخیره آب ۲ منظوره داریم.

خبیری اظهار کرد: پیش بینی می‌شود در این استخر‌ها ۱۰۰ تن گوشت ماهی تولید شود.

