باشگاه خبرنگاران جوان - ورزشگاه پارس شیراز در هفته چهارم لیگ برتر میزبان طرفداران فوتبال بود تا دومین دیدار خانگی فجر شهید سپاسی شیراز در این ورزشگاه برگزار شود.

همانگونه که انتظار می‌رفت این دیدار نیز همانند دیدار نخست فجر در لیگ برتر با استقبال پرشور هواداران همراه بود و خیل عظیمی از طرفداران فوتبال را به ورزشگاه کشاند. این در حالی است که وزش باد شدید در ورزشگاه موجب شد طلقی از سقف ورزشگاه رها شده و به سمت طرفداران روانه شود.

عبدالرحیم خداجو مدیرکل ورزش و جوانان فارس در خصوص این حادثه و علت آن اظهار کرد: طلقی از سقف ورزشگاه پارس جدا شد که علت این موضوع هنوز در دست بررسی است.

او تصریح کرد: طلقی که از سقف ورزشگاه جدا شده است مسیر عبوری برای نصب پروژکتور‌های ورزشگاه بوده و علت رها شدن آن هنوز مشخص نشده است.

او گفت: بر اساس اطلاعات کسب شده یک نفر در این حادثه دچار مصدومیت شد که برای انجام مراحل درمانی به یکی از مراکز درمانی شیراز انتقال داده شد.

این در حالی است که پس از پایان دیدار فجر شهید سپاسی و ذوب آهن اصفهان که با برد یک بر صفر فجر به پایان رسید یکی از طرفداران تیم ذوب آهن که دارای مشکل قلبی بود با حمله قلبی مواجه شد که تیم اورژانس مستقر در ورزشگاه خدمات درمانی را در لحظه به او ارائه دادند.

