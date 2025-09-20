همزمان با برگزاری دیدار فجر شهید سپاسی شیراز و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه پارس شیراز قطعه‌ای از سقف ورزشگاه پارس جدا شده و به سمت طرفداران فوتبال پرتاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورزشگاه پارس شیراز در هفته چهارم لیگ برتر میزبان طرفداران فوتبال بود تا دومین دیدار خانگی فجر شهید سپاسی شیراز در این ورزشگاه برگزار شود.

همانگونه که انتظار می‌رفت این دیدار نیز همانند دیدار نخست فجر در لیگ برتر با استقبال پرشور هواداران همراه بود و خیل عظیمی از طرفداران فوتبال را به ورزشگاه کشاند. این در حالی است که وزش باد شدید در ورزشگاه موجب شد طلقی از سقف ورزشگاه رها شده و به سمت طرفداران روانه شود.

عبدالرحیم خداجو مدیرکل ورزش و جوانان فارس در خصوص این حادثه و علت آن اظهار کرد: طلقی از سقف ورزشگاه پارس جدا شد که علت این موضوع هنوز در دست بررسی است.

او تصریح کرد: طلقی که از سقف ورزشگاه جدا شده است مسیر عبوری برای نصب پروژکتور‌های ورزشگاه بوده و علت رها شدن آن هنوز مشخص نشده است.

او گفت: بر اساس اطلاعات کسب شده یک نفر در این حادثه دچار مصدومیت شد که برای انجام مراحل درمانی به یکی از مراکز درمانی شیراز انتقال داده شد.

 این در حالی است که پس از پایان دیدار فجر شهید سپاسی و ذوب آهن اصفهان که با برد یک بر صفر فجر به پایان رسید یکی از طرفداران تیم ذوب آهن که دارای مشکل قلبی بود با حمله قلبی مواجه شد که تیم اورژانس مستقر در ورزشگاه خدمات درمانی را در لحظه به او ارائه دادند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: خبرگزاری فارس

برچسب ها: سقف ، ورزشگاه ، ورزشگاه پارس
خبرهای مرتبط
سرپرست شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی
عمر ورزشگاه آزادی را ۱۵۰ سال افزایش دادیم
واکنش وزارت ورزش به خطر ریزش ورزشگاه آزادی
جایگاه خبرنگاران مجهزتر می شود
مدبر: فاجعه پلاسکو برای ورزشگاه آزادی رخ نمی دهد
عسگریان: تخلیه نخاله آزادی تا ۲۰ روز آینده/ تنها یک دستگاه چمن‌زن در ورزشگاه وجود دارد
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی:
ورزشگاه آزادی نیاز به مقاوم سازی دارد/ پیست اسکی نیازمند تعویض و نوسازی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خدا قوت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کارگره ۵۰ ٪ مقصره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
سقوط یعنی افتادن
پرتاب یعنی کسی انجام داده و پرتاب کرده
چطوری ذهن ها رو درگیر میکنن
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
معلوم میشه خیلی بیسوادن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
انترنشنال زید نگاه می‌کنی همه چیزرا منفی میبینی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
ساخت ایران و ایرانی از این بهتر نمیشه
۱۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بیش از یک قرن با کمک رسانه ای مغزشویی کردند که افتابه هم نمی توانیم بسازیم ..و باعث خود تحقیری .ناامیدی و افسردگی دنبال کنندگان کانال های فارسی زبان صهیونیستی لندنی و لوسانجلیسی شده
حتما کتاب غرب زدگی ..جلال ال احمد را بخوانید تا از این بیماری روح و روان راهی یابید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
احتمال میدید که اثرات اخرالزمان باشه ؟؟ علما سریعا جواب بدن
۱۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
وقتیکه با پیمانکارهای متخلف برخورد قانونی نمی شود
نتیجه اش همین است !!!
۰
۱۸
پاسخ دادن
استقلال قضایی و فصل خصومت بر پایه بینه، رسالت اصلی دستگاه قضا
حمله اسرائیل به قطر؛ نقطه‌عطفی در افشای وابستگی و ناکارآمدی امنیتی کشورهای عربی
نفس‌های تازه بر بام شیراز؛ مسیر‌های سبز برای شهروندان
آخرین اخبار
حمله اسرائیل به قطر؛ نقطه‌عطفی در افشای وابستگی و ناکارآمدی امنیتی کشورهای عربی
استقلال قضایی و فصل خصومت بر پایه بینه، رسالت اصلی دستگاه قضا
نفس‌های تازه بر بام شیراز؛ مسیر‌های سبز برای شهروندان
پیش‌پرداخت سه‌میلیونی بدون هزینه اضافی برای خانواده‌ها
رونمایی از پوستر رویداد ملی تا ثریا در فارس/ تمرکز بر توسعه گردشگری فناورانه در راستای اهداف انقلاب اسلامی
بهره‌برداری از بخشی از باند دوم محور جهرم – قیر با هدف ارتقای ایمنی و کاهش تلفات
شیرازی‌ها پیشتاز در ایثار و انسان‌دوستی/ ضرورت انتقال فرهنگ کمک‌رسانی به نسل آینده
افزایش برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و توقیف موتورسیکلت در فارس
بیش از ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی به مدارس فارس ارسال شد
۱۰ هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در فارس اجرا می‌شود
فاز دوم گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لامرد
فشار حداکثری شکست‌خورده و عاملان آن این بار با هزینه‌ای سنگین‌تر پشیمان خواهند شد
پرتاب شدن قطعه‌ای از سقف ورزشگاه پارس به سمت تماشاچیان؛ یک نفر مصدوم شد