سازمان هواشناسی امروز (شنبه) ضمن پیش‌بینی تداوم بارش‌ها در استان‌های ساحلی خزر، از کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام سازمان هواشناسی، امروز (شنبه) بارش باران در استان‌های ساحلی دریای خزر ادامه دارد. همچنین در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، ارتفاعات شرق تهران، شمال سمنان و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ می‌دهد.

فردا (یکشنبه) در استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان شرقی و نیمه شمالی آذربایجان غربی بارش شدید باران، همراه با رعدوبرق با احتمال رخداد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

همچنین یکشنبه در ارتفاعات رشته کوه البرز رگبار پراکنده باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

دوشنبه در شمال غرب کشور استان‌های گیلان و مازندران بارش ادامه دارد. همچنین در ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران، وزش باد و رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق رخ خواهد داد.

طی پنج روز آینده شرایط برای رخداد رگبار و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط واقع در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان وجود دارد.

شنبه و یکشنبه در نیمه غربی دامنه‌های جنوبی البرز، مناطقی از مرکز، شمال شرق و شرق کشور و طی روز‌های دوشنبه و سه شنبه در جنوب غرب، مناطقی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و شرق کشور، وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده دریای خزر و دریای عمان و یکشنبه بعد از ظهر خلیج فارس مواج و متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

