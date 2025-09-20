تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی شاخص‌های بازار سرمایه نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد دو میلیون و ۶۳۰ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و کاهش ۱.۵ درصدی، به عدد دو میلیون و ۵۹۳ هزار واحد رسید تا هفته‌ای منفی بورس تهران رقم بخورد.

او افزود: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، شاخص کل همچنان روند نزولی را ادامه میدهد. فعلا از نظر تکنیکالی در محدوده ۲.۴۰۰.۰۰۰ واحد یک حمایت قوی داریم و انتظار داریم شاخص کل در این سطح واکنش نشان دهد. حمایت بعدی محدوده ۲.۲۵۰.۰۰۰ واحد است.

شاخص کل

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است، اما کمتر از شاخص کل افزایش داشت. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد ۷۹۳ هزار واحد شروع به کار کرد و پس از کاهش حدود سه دهم درصدی، در پایان هفته به تراز ۷۹۰ هزار واحد رسید.

او می‌گوید: این شاخص نیز در محدوده ۷۵۰ هزار واحد دارای حمایت قوی است؛ حمایت بعدی محدوده ۷۱۰ هزارواحد است.

شاخص کل هم وزن

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
اثرات احتمالی اسنپ‌پک بر اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟ + فیلم
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
مدیریت ریسک؛ ضرورت سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به کجا رسید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وقوع رگبار و رعدوبرق در نواحی جنوبی کشور تا ۵ روز آینده
خط کشتیرانی چابهار - مسقط از هفته آینده به طور رسمی فعال می‌شود
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
تکمیل زنجیره گازرسانی و افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال
محکومیت شرکت فولادی بابت ۳۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی
آخرین اخبار
تکمیل زنجیره گازرسانی و افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال
وقوع رگبار و رعدوبرق در نواحی جنوبی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
محکومیت شرکت فولادی بابت ۳۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی
خط کشتیرانی چابهار - مسقط از هفته آینده به طور رسمی فعال می‌شود
۱۱ طرح حیاتی پست و انتقال برق کشور تابستان امسال به بهره‌برداری رسید
تمامی گوشت‌های وارداتی تحت نظارت سازمان دامپزشکی
صدور بیش از یک میلیون پروانه کسب از درگاه ملی مجوز‌های کشور تا پایان مرداد ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۹ شهریور ماه
ساخت ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس توسط خودروسازان برای جبران کمبود / دستگاه‌ها تنها ۶۰۰ اتوبوس دادند+ فیلم
هیچ حادثه امنیتی در ایام اربعین نداشته‌ایم/ افزایش ۱۶ درصدی جابه جایی اتباع در اربعین+ فیلم
اثرات احتمالی اسنپ‌پک بر اقتصاد کشور چگونه خواهد بود؟ + فیلم
کاهش ۷۲ درصدی ثبت شکایات بلیت ایام اربعین+ فیلم
طرح های نیمه تمام کشور منتظر انتخاب مودیان مالیاتی
انشعاب‌های غیرمجاز نفت در نفت‌خیز جنوب جمع آوری شد
سرمایه گذاری برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای بیش از ۱۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهر‌های جدید
چشم انتظاری متقاضیان نهضت ملی مسکن برای تحویل واحد‌ها به ۳ سال رسید
رشد ۱۹ درصدی حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی زائران اربعین ۱۴۰۴
پرداخت ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات به چایکاران و کارخانجات چای‌
ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
ثبت ۵۳۴ هزار و ۳۷۱ قطعه زمین در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن
پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت به مشترکان برق
تاخیر ۱۴ ساعته پرواز نجف - تهران آسمان به دلیل نقص فنی
سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی برای ارتقاء زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیر اربعین
هویت بخشی به تولید کنندگان نوشت افزار ایرانی با حمایت دانش آموزان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی به کجا رسید؟
توسعه شهری در محدوده‌های فرونشستی ممنوع می‌شود
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۶ هزارتومان