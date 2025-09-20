باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد دو میلیون و ۶۳۰ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و کاهش ۱.۵ درصدی، به عدد دو میلیون و ۵۹۳ هزار واحد رسید تا هفته‌ای منفی بورس تهران رقم بخورد.

او افزود: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، شاخص کل همچنان روند نزولی را ادامه میدهد. فعلا از نظر تکنیکالی در محدوده ۲.۴۰۰.۰۰۰ واحد یک حمایت قوی داریم و انتظار داریم شاخص کل در این سطح واکنش نشان دهد. حمایت بعدی محدوده ۲.۲۵۰.۰۰۰ واحد است.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است، اما کمتر از شاخص کل افزایش داشت. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد ۷۹۳ هزار واحد شروع به کار کرد و پس از کاهش حدود سه دهم درصدی، در پایان هفته به تراز ۷۹۰ هزار واحد رسید.

او می‌گوید: این شاخص نیز در محدوده ۷۵۰ هزار واحد دارای حمایت قوی است؛ حمایت بعدی محدوده ۷۱۰ هزارواحد است.

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.