چرا مکانیزم ماشه فعال شده است؟ + فیلم

کارشناس مسائل بین الملل در خصوص مکانیزم ماشه نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی نجفی، کارشناس مسائل بین‌‎الملل در گفتگو با برنامه صبحانه ایرانی در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
این مکانیزم برای ایرانیان هیچ مشکلی ایجاد نمی کند ایرانی مقاوم وصبور است
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
از بس که بعضی از کشورها بی شرف هستند و استقلال کشورهایی مثل ایران را نمی خواهند. از سوی دیگر نویسندگان برجام هم باید پاسخگوی عملکرد خود باشند نه اینکه بیانیه هم صادر کنند!!!!
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
جنگ طلب ها تندرو ها کاسبان تحریم خوشحالن به ارزوشون رسیدن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مطابق اسناد فاش شده، مکانیسم ماشه دست پخت آقای ظریف است که در برجام گذاشت اما بعد ادعای بی‌خبری از آن کرد.
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
الو؟اقای ظریف؟بیدارین؟افاضاتی...توضیحی...چیزی؟
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
توضیح؟؟؟؟ بیچاره کردند مردم رو با این برجام