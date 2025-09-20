باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مجید سپهوند، معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: پروژههای آبخیزداری با هدف جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش خطر سیلاب و مقابله با اثرات خشکسالی در حال اجرا هستند و در هر منطقه متناسب با شرایط خاص آن تعریف و عملیاتی میشوند
وی افزود: از ۱۸ پروژه آبخیزداری که امسال به مناقصه گذاشته شد، ۱۵ پروژه تعیین تکلیف شده و در حال حاضر همه ۱۸ پروژه با اعتباری معادل ۵۳ میلیارد تومان در شهرهای مختلف استان در حال اجراست. طبق برنامه، بخشی از این طرحها تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون پنج پروژه به بهرهبرداری رسیده که سه پروژه از این تعداد در قالب طرح قرارگاه امام حسن (ع) اجرا و تکمیل شده است. همچنین تلاش داریم امسال فراتر از تعهدات سازمان، پروژههای بیشتری را به سرانجام برسانیم
سپهوند با اشاره به حجم اعتبارات تخصیصیافته تصریح کرد: برای سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژههای آبخیزداری استان اختصاص یافته است که ۳۵ میلیارد تومان آن ملی و ۶۵ میلیارد تومان استانی است. با تخصیص این منابع، زمینه برای اجرای مؤثرتر طرحها فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۳۸ هزار هکتار انجام شد و امسال نیز با برنامهریزی صورت گرفته، پروژههای بیشتری در دستور کار قرار دارد. هدف اصلی این طرحها مدیریت پایدار منابع آب است که امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.