قوه قضائیه اعلام کرد: یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان از متهم ردیف اول پرونده چای دبش ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از قوه قضائیه؛ اکبر رحیمی دارآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش که در دادگاه به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود.

 
در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود که رحیمی درآباد یک ویلای ۸ هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی از جمله زمین گلف بوده به نام یکی از کارمندان خود کرده است.
 
با دستور قضائی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است.
 
در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضائی ضبط می‌شود.
 
این ویلا به متراژ ۸ هزار متر مربع بوده که در کارشناسی اولیه ارزش آن ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
 
با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و اقدامات لازم برای انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است.
 
اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹،۷۹۳،۴۳۷،۱۷۱،۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت، ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰،۵۰۱،۸۶۹،۴۱۱،۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت
 
ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷،۳۳۶،۶۶۰،۸۳۸،۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد.
 
متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
 
همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است.
 
محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال
 
د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳،۷۲۰،۶۴۰،۲۲۵،۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
 
محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.
 
 
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا د
۰۰:۱۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
وقتی از خطای مسیپلین زیرسیبیلی میگذرید سالها بعد باید از زیرش ویلا و زمین و طلا و...هم رد کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا نگفتید که این تسهیلات با زد وبند سال 98 و 99 داده شده بود و در دولت بعدی کشف شد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۵:۲۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
کار از بالا خرابه / اگه از بالا خراب نبود / از پائین کسی جرات دزدی نداشت
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۵:۲۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
این خونه را که بصورت غیر قانونی بدست اورده
حالا یکی از مقامات محترم بصورت قانونی میشینه توش
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
با خانه يكي از مسولان تهاتر كنن بقيه اش رو سر بده با وام بانكي
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
۲
۷
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اقازاده هاي محترم متدين و محتاج ويلاي مفت جهت سكونت لطفا درخواست هايشان را هر چه زودتر به قوه محترم قضاييه ارسال نمايند.
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تبریک به دولت سیزدهم وقهرمان وقدیس
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
که چی بشه ؟
از اون دزد ضبط کردید دزد دیگری تصرف می کند
در این میان ملت کجای این ماجرا قرار دارد خدا می داند.!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
به هر کی هر چی دادن باید مصادره بشه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
اینجور فسادهای بزرگ مالی باید حکم اعدام داشته باشه و قبل از اعدام در ملا عام شلاق بزنن آبروشون بره تاهیچکس جرات نداشته باشه همچین غلطهایی بکنه
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
باید مجازات هوایی مانند کره شمالی وضع کرد که شامل تمامی اعضای خانواده مجرم باشد....
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
حالا کلا چه اتفاقی افتاده در سرزمین به این وسعت این ویلا ۴ هزار میلیارد شده است مگه چی دارد
نکنه برا اینکه بگید طرف پول برگردوند قیمت ۴ هزار میلیارد گذاشتید خوب هوای دوستان دارید فک نمیکنم ۱۰۰۰ میلیارد هم باشه
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
فساد سیستمی
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
یکی مثل این و یکی هم مثل من و هم نوعان من دختر می خواهم شوهر دهم جهیزیه خرج عقد وووو از کجا بیاورم پسرم زن بدم از کجا ..‌
۱
۱۶
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بانک مرکزی:
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است.
شما ميتوانيد مبلغ مورد نياز جهيزه تان از برادر معتمد و دزد گرامي برادر بابک زنجانی دريافت كنيد. ايشان مدد يار مستضعفين بوده و هستند.
۱۲۳۴
