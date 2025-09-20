تیم فوتبال پرسپولیس ۲ امتیاز خانگی دیگر را در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال چادر ملو اردکان در رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در حالی میزبان این دیدار بود که بازی برای پرسپولیس در خانه انجام می‌شد.

پرسپولیس باز هم یک تساوی دیگر بدست آورد و از ۴ بازی ۶ امتیاز گرفت تا هاشمیان مورد انتقاد هواداران این تیم قرار بگیرد و شعار حیا کن رها کن را در همین ابتدای فصل بشنود.

اما بازی دیروز یک نکته در بر داشت اینکه بازیکنی مثل صادقی که در تیم ملی امید هم درخشش فوق العاده‌ای داشت در دقایقی از نیمه دوم به زمین آمد و جان تازه‌ای به خط تهاجمی پرسپولیس داد.

این بازیکن جوان هر زمان پا به توپ شد گره بازی را باز کرد و اینکه در ۳ بازی گذشته حتی ۱ دقیقه هم به زمین نرفته بود جای تعجب داشت.

محمد حسین صادقی الماس پرسپولیس در این فصل است که در انباری ذهن هاشمیان خاک می‌خورد و اگر این بازیکن چند بازی در ترکیب ثابت پرسپولیس حضور پیدا کند همان گمشده هاشمیان برای فرار از گره کور بازی دفاعی حریف خواهد بود.

