دو مدافع مصدوم تیم فوتبال استقلال تهران به دیدار این تیم مقابل پیکان در هفته چهارم لیگ برتر نخواهند رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال پس از تجربه دو شکست سنگین مقابل استقلال خوزستان در لیگ برتر و الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲، خود را برای دیدار حساس هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان آماده می‌کند. این مسابقه روز یکشنبه ۳۰ شهریور برگزار خواهد شد.

در شرایط فعلی، رستم آشورماتوف و عارف غلامی، دو مدافع میانی تیم، همچنان دوران ریکاوری از مصدومیت را سپری می‌کنند و در بازی فردا در جمع شاگردان ساپینتو حضور نخواهند داشت. به همین دلیل سرمربی پرتغالی استقلال مجبور است روی گزینه‌های دیگر خط دفاعی، از جمله عارف آقاسی و آرمین سهرابیان در کنار سامان فلاح حساب باز کند.

با توجه به اشتباهات بازیکنان در خط دفاع طی بازی‌های گذشته، فشار انتقادات بر ساپینتو افزایش یافته و او برای ایجاد تغییر در این پست تا بازگشت بازیکنان مصدوم باید صبر کند. این وضعیت، چالشی مهم برای سرمربی استقلال پیش از دیدار با پیکان محسوب می‌شود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
اعلام نظر سرپرست کمیته داوران درباره قضاوت بازی‌های جمعه شب در لیگ برتر
عارف آقاسی عذر خواهی کرد
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
پرکاس:
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
نخستین برد شاگردان مجتبی حسینی با عبور از استقلال خوزستان
سهرابیان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
ترکش‌های باخت سنگین به الوصل؛
جشن ۸۰ سالگی استقلال لغو شد!
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
خیز پرسپولیسی‌ها برای رسیدن به صدر جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
بیانیه باشگاه استقلال خطاب به هواداران
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
آخرین اخبار
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
صعود تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ اسپانیول/ پیروزی با شلیک‌های غیرقابل مهار+ فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
تداوم برد‌های خفیف لیورپول/ فرار تاتنهام از شکست
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
هوفنهایم ۱-۴ بایرن مونیخ/ برد‌های آسان شاگردان کمپانی ادامه دارد ،+ فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
محمدمهدی کشتکار در رسیدن به فینال ناکام ماند + فیلم
پیروزی مقتدرانه هندبالیست‌های ایرانی مقابل اردن
دنیامالی: قهرمانی توأمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در دنیا افتخاری ماندگار است
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
پیروزی طوفانی اسماعیلی و صعود به نیمه نهایی + فیلم
کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید + فیلم
مهمدی راهی نیمه نهایی شد + فیلم
۷۲ ساعت تا تعلیق فوتبال اسرائیل
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
کشتکار راهی یک چهارم نهایی شد + فیلم
مهمدی کشتی گیر بلغارستانی را شکست داد + فیلم
برد پرگل تیم ملی فوتسال مقابل بنگلادش در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد