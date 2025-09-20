دو مدافع مصدوم تیم فوتبال استقلال تهران به دیدار این تیم مقابل پیکان در هفته چهارم لیگ برتر نخواهند رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال پس از تجربه دو شکست سنگین مقابل استقلال خوزستان در لیگ برتر و الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲، خود را برای دیدار حساس هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان آماده می‌کند. این مسابقه روز یکشنبه ۳۰ شهریور برگزار خواهد شد.

در شرایط فعلی، رستم آشورماتوف و عارف غلامی، دو مدافع میانی تیم، همچنان دوران ریکاوری از مصدومیت را سپری می‌کنند و در بازی فردا در جمع شاگردان ساپینتو حضور نخواهند داشت. به همین دلیل سرمربی پرتغالی استقلال مجبور است روی گزینه‌های دیگر خط دفاعی، از جمله عارف آقاسی و آرمین سهرابیان در کنار سامان فلاح حساب باز کند.

با توجه به اشتباهات بازیکنان در خط دفاع طی بازی‌های گذشته، فشار انتقادات بر ساپینتو افزایش یافته و او برای ایجاد تغییر در این پست تا بازگشت بازیکنان مصدوم باید صبر کند. این وضعیت، چالشی مهم برای سرمربی استقلال پیش از دیدار با پیکان محسوب می‌شود.