باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد برگزاری المپیک لس آنجلس۲۰۲۸ اعلام کرد که ثبتنام عمومی برای بلیتهای این بازیها، بیش از یک سال زودتر از روندی که پاریس ۲۰۲۴ در پیش گرفته بود از ژانویه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
طرفداران پس از ثبتنام وارد قرعهکشی میشوند و زمان خریدشان تعیین خواهد شد. حداقل قیمت بلیتها ۲۸ دلار است و ساکنان محلی اطراف مکانهای برگزاری نیز دسترسی ویژه خواهند داشت.
لسآنجلس میخواهد با استفاده از سیاستهای تازه در حوزه مکانها، بستههای مهماننوازی، و جذب اسپانسرهای بزرگ، رکوردهای توکیو و پاریس را پشت سر بگذارد.
برگزاری بازیها در گستره کلانشهر لسآنجلس از اکسپوزیشن پارک تا لانگبیچ و اینگلوود برنامهریزی شده است. به گفته مدیراجرایی LA۲۸، «این بازیها بلیتی برای تجربهای تکرارنشدنی خواهند بود».
مقایسه با پاریس۲۰۲۴ نشان میدهد لسآنجلس با جلو انداختن روند فروش بلیت بهدنبال تسهیل برنامهریزی برای هواداران و همچنین تضمین درآمد پایدار زودهنگام است. با این حال، چالشهای لجستیکی همچون ترافیک سنگین و زیرساختهای شهری همچنان پیش روی برگزارکنندگان باقی مانده است.