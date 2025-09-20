باشگاه خبرنگاران جوان _ سید امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره)، در حاشیه بازدید از طرحهای جهادی در شهرستان شفت در استان گیلان اظهار داشت: بهره‌برداری از فرصت تابستان برای ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی و تربیت نسل نو جهادی، به‌ویژه در میان نوجوانان، محور اصلی این طرح است.

وی افزود: تابستان فرصتی مغتنم برای تعالی و خدمت است و ما در بنیاد برکت تلاش کردیم با سازماندهی و حمایت از ظرفیت‌های مردمی، گامی مؤثر در رفع محرومیت‌ها و تقویت روحیه جهادی در میان جوانان و نوجوانان برداریم.

🔸️مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره) با بیان اینکه این قرارگاه ۱۳۵۵ طرح را شامل می شود تصریح کرد: «در قالب این طرح، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از حدود ۶۰ هزار جهادگر و ۱۱۶۹ گروه جهادی عمرانی و نوجهادی در ۲۵۲ شهرستان کشورحمایت کرده که این حمایت‌ها در حوزه طرح‌های عمرانی شامل ۳۵۰ طرح مدرسه ، ۲۶۷ طرح مسکن محرومین ، ۱۵۲ طرح فرهنگی و مذهبی ، ۷۱ طرح پروژه آبرسانی ، ۲۱ طرح بهداشتی و درمانی، ۳۰ طرح ورزشی ، ۱۹ طرح بهسازی معابر و روشنایی و ۶ طرح زیست محیطی جمعا ۹۱۵ پروژه با حدود ۵۷۸ گروه جهادی در ۲۵۲ شهرستان کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: طرح های اجتماعی نیز با ۵۹۱ گروه جهادی فعال و ۱۸,۴۸۵ جهادگر و ۴,۷۲۰ نوجهاد در ۲۳۶ اردو در ۱۵۶ نقطه کشور ، ۵۰ اردوی جهادی سلامت دهان و دندان، ۱۳۸ اردوی برون‌استانی و هجرتی و ۱۶ اردوی دامپزشکی در حال برگزاری است که مجموع اعتبار برای این طرح ها بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که ۱۲۷۵ میلیارد آن توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مابقی توسط گروه‌های جهادی و مردمی فراهم شده است.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما فراتر از ارائه خدمات صرف است؛ ما به دنبال تربیت نسلی هستیم که باور به توانستن داشته باشد و در میدان خدمت، پویا و اثرگذار عمل کند. این اردوها و پروژه‌ها بستر شکوفایی استعدادها و پرورش روحیه جهادی در میان فرزندان این سرزمین است.

منبع: روابط عمومی