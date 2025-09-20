سرمربی و بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال پس از شکست این تیم در مقابل الوصل خواستار اتحاد هواداران و بازیکنان تیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی منصوریان پیشکسوت فوتبال در مورد شرایط فعلی استقلال بعد از شکست این تیم مقابل تیم الوصل امارات گفت: ما در این شرایط نیاز به همدلی بیشتر داریم و این برای بازی مقابل پیکان اهمیت بالایی دارد و این اتحاد از دل رختکن نمی‌آید بلکه از روی سکو‌ها ایجاد می‌شود.

وی در مورد اولتیماتوم به سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: هفته چهارم و اولتیماتوم به ساپینتو؟! اصلا این حرف عجیب است، باشگاه همین امروز باید بازیکنان را جمع کند و اتحاد ایجاد کند، از هواداران می‌خواهم، اگر می‌خواهید از این فشار فرار کنید، ۱۰۰ دقیقه تیم را مقابل پیکان حمایت کنید تا بازیکنان دلگرم شوند. 

تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال فردا مقابل تیم پیکان قرار می‌گیرد و این در حالی است که ۲ بازیکن این تیم به دلیل مسائل انضباطی از تمرینات گنار گذاشته شدند و محمد رضا آزادی و آرمین سهرابیان غا یبان صد در صدی استقلال در این بازی خواهند بود.

برچسب ها: علیرضا منصوریان ، باشگاه استقلال
