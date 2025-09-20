باشگاه خبرنگاران جوان ـ هادی طحان نظیف امروز شنبه ۲۹ شهریورماه در نشست خبری ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس گفت: امیدواریم ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشیم که به‌راستی راه عزت، شرف، تعالی و پیشرفت کشور است.

وی گزارشی از بررسی طرح‌ها و لوایح دریافتی در شورای نگهبان ارائه کرد و افزود: طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

۴ نظر شورای نگهبان درباره لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص نظر شورا درباره لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی، اظهار کرد: این لایحه با اصلاحاتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طحان نظیف اضافه کرد: در تبصره ماده ۶، تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینه‌های مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی با بیان اینکه در ماده ۱۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۷-۱۰- نظر سابق شورا کماکان باقی است، افزود: ماده ۱۷، از جهات عدم تعیین تکلیف در صورت اثبات وجود عذر موجه، مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری و اثر توقیف اسناد مذکور ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی به مجلس برگشت

طحان نظیف اعلام کرد: طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب مجلس شورای اسلامی، پیرو اعلام‌نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

منبع: ایرنا