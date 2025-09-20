مدیر کل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر گفت: از پرونده‌های سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۳، تاکنون بیش از ۹۵ درصد پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به آخرین وضعیت پرداخت خسارت حوادث مربوط به مشکلات مشترکان برق اشاره کرد و گفت: از پرونده‌های سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۳، تاکنون بیش از ۹۵ درصد پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و تنها ۵ درصد باقی‌مانده مربوط به پرونده‌های جدیدی است که اطلاعات آنها به سامانه وارد شده است. 

او افزود: از این مجموع، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان یا پرداخت شده و یا سند آن ثبت شده که مشترکان باید برای دریافت آن اقدام کنند. همچنین، ۵۲ میلیارد تومان مربوط به پرونده‌هایی است که به دلیل نقص مدارک مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 

یاقوتی ادامه داد: اگر مجموع این اعداد را در نظر بگیریم، تقریباً به ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم که شرکت بیمه‌گر در تعهد خود دارد. البته قریب به ۲۰۰ پرونده نیز باقی مانده که پرونده‌های جاری هستند و پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ تا ۶ میلیارد تومان هزینه‌های اضافی نیز به این مجموعه اضافه شود. 

این مقام مسئول همچنین گفت: سال ۱۴۰۳ تکمیل شده و قرارداد سال ۱۴۰۴ با شرکت بیمه در اوایل شهریورماه بسته شده است. ما منتظر برقراری ارتباط بین سیستم‌ها هستیم و ان‌شاءالله رسیدگی به پرونده‌ها آغاز خواهد شد. 

وی در پایان افزود: انتظار داریم که از مهرماه پرونده‌های امسال نیز مورد بررسی قرار گیرند و خسارت‌های وارد شده در چارچوب قرارداد بیمه به مشترکان پرداخت شود. 

برچسب ها: خسارت برق ، قطعی برق
