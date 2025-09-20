ریکاردو ساپینتو همچنان از آنتونیو آدان در ترکیب اصلی تیم فوتبال استقلال تهران استفاده خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل الوصل امارات قرار گرفت و با نتیجه سنگین ۷ بر یک شکست خورد. این باخت، انتقاد‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و بیشترین فشار روی آنتونیو آدان، دروازه‌بان جدید استقلال، و دو مدافع میانی تیم، عارف آقاسی و آرمین سهرابیان متمرکز شد.

عملکرد آدان نشان می‌دهد که او هنوز نتوانسته با مدافعان استقلال هماهنگی لازم را پیدا کند. پس از ثبت کلین‌شیت در نخستین دیدار لیگ برتر برابر تراکتور، او در سه مسابقه بعدی (دو بازی لیگ برتر، سوپرجام برابر تراکتور و دیدار مقابل الوصل) مجموعاً ۱۳ گل دریافت کرده و میانگین سنگین ۳.۲۵ گل خورده در هر بازی را ثبت کرده است.

این آمار به وضوح نشان می‌دهد که خط دفاع استقلال و دروازه‌بان جدید تیم هنوز به هم‌افزایی کافی نرسیده‌اند و تکرار اشتباهات فردی و گروهی، مهم‌ترین نقطه ضعف آبی‌پوشان در آغاز فصل بوده است.

با این حال، استقلال در هفته چهارم لیگ برتر روز یکشنبه ۳۰ شهریور مقابل پیکان به میدان خواهد رفت و انتظار نمی‌رود ساپینتو در خط دروازه تغییر ایجاد کند. آدان همچنان به عنوان دروازه‌بان اصلی استقلال در این دیدار حضور خواهد داشت و فرصت دارد تا هماهنگی خود با خط دفاعی تیم را بهبود ببخشد.