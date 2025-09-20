ریکاردو ساپینتو همچنان از آنتونیو آدان در ترکیب اصلی تیم فوتبال استقلال تهران استفاده خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ مقابل الوصل امارات قرار گرفت و با نتیجه سنگین ۷ بر یک شکست خورد. این باخت، انتقاد‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و بیشترین فشار روی آنتونیو آدان، دروازه‌بان جدید استقلال، و دو مدافع میانی تیم، عارف آقاسی و آرمین سهرابیان متمرکز شد.

عملکرد آدان نشان می‌دهد که او هنوز نتوانسته با مدافعان استقلال هماهنگی لازم را پیدا کند. پس از ثبت کلین‌شیت در نخستین دیدار لیگ برتر برابر تراکتور، او در سه مسابقه بعدی (دو بازی لیگ برتر، سوپرجام برابر تراکتور و دیدار مقابل الوصل) مجموعاً ۱۳ گل دریافت کرده و میانگین سنگین ۳.۲۵ گل خورده در هر بازی را ثبت کرده است.

این آمار به وضوح نشان می‌دهد که خط دفاع استقلال و دروازه‌بان جدید تیم هنوز به هم‌افزایی کافی نرسیده‌اند و تکرار اشتباهات فردی و گروهی، مهم‌ترین نقطه ضعف آبی‌پوشان در آغاز فصل بوده است.

با این حال، استقلال در هفته چهارم لیگ برتر روز یکشنبه ۳۰ شهریور مقابل پیکان به میدان خواهد رفت و انتظار نمی‌رود ساپینتو در خط دروازه تغییر ایجاد کند. آدان همچنان به عنوان دروازه‌بان اصلی استقلال در این دیدار حضور خواهد داشت و فرصت دارد تا هماهنگی خود با خط دفاعی تیم را بهبود ببخشد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
سهرابیان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
ترکش‌های باخت سنگین به الوصل؛
جشن ۸۰ سالگی استقلال لغو شد!
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
خیز پرسپولیسی‌ها برای رسیدن به صدر جدول
پرکاس:
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
نخستین برد شاگردان مجتبی حسینی با عبور از استقلال خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
عذرخواهی مدیرکل ورزش و جوانان فارس و تأکید بر برخورد قانونی با مقصران حادثه ورزشگاه پارس
مسابقات تنیس روی میز فیدر ترکیه؛ مدال برنز دختر ایرانی قطعی شد
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت و اینلاین فری استایل
آخرین اخبار
مجلس پرسپولیسی‌ها را خواست
خانزاده: تیم ایران از فشار مرحله مقدماتی خارج شد/ عذرخواهی می‌کنم که بازی‌ها با استرس زیاد بود
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
برترین‌های مسابقات موج سواری کاپ آزاد کشور معرفی شدند
علی منصوریان برای استقلال نسخه پیچید
کنعانی‌زادگان: تیم ما خوب و یکدل است
ثبت نام برای خرید بلیت‌های المپیک آغاز شد
صدای کریم باقری هم در آمد: مسئولان در خواب هستند
عذرخواهی مدیرکل ورزش و جوانان فارس و تأکید بر برخورد قانونی با مقصران حادثه ورزشگاه پارس
مسابقات تنیس روی میز فیدر ترکیه؛ مدال برنز دختر ایرانی قطعی شد
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
زوج ال‌کعبی و طارمی، گزینه مِندیلیبار برای دربی یونان
وحید هاشمیان ستاره‌ها را نمی‌بیند
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت و اینلاین فری استایل
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می‌شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می‌کند
برنامه روز سوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
انتقاد تند منصوریان از بازیکنان استقلال
پیروزی فولاد و ملوان/ مس رفسنجان و شمس آذر در حسرت پیروزی
باقری: مسئولان نمی‌توانند فوتبال را تعطیل کنند
پیروزی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه با طعم کامبک
بازی در آسفالت بهتر از چمن تختی است/ شعار علیه هاشمیان داده نشد
متاسفانه در فوتبالمان زمین استاندارد هم نداریم/ هواداران کمی بردبار باشند
عالیشاه: هوادار پرسپولیس از جای دیگری ناراحت است
تاج‌گذاری امین میرزازاده در سنگین وزن جهان + فیلم
هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان؛ اولین پیروزی پرسپولیس
جوانان موی‌تای ایران به ۲ طلا و ۳ برنز جهان رسیدند
پایان رقابت ۸۰۰ شناگر در جام آزادی با ثبت سه رکورد ملی
غلامرضا فرخی مقتدرانه مدال طلا را به دست آورد + فیلم
نخستین برد شاگردان مجتبی حسینی با عبور از استقلال خوزستان
علیرضا عبدولی در کسب مدال برنز ناکام ماند + فیلم