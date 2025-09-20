فدراسیون جهانی اسکیت به تحلیل مسابقات ۱۰۰ متر قهرمانی جهان در رشته اسکیت سرعت پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در گزارشی فدراسیون جهانی به تحلیل مسابقات هیجانانگیز ۱۰۰ متر قهرمانی جهان در رشته اسکیت سرعت پرداخت.
در این گزارش آمده است: با برگزاری مسابقات ۱۰۰ متر جان تازهای به این رقابتها دمیده شد و ۲ کشور ایران و مصر با درخشش اسکیتبازان خود هیجان بیشتری به این رویداد بخشیدند.
در بخش دیگری از این گزارش درباره رده سنی جوانان نوشته شده است: در رده سنی جوانان کریستین اسکاسلاتی از ایتالیا مدال طلای سال گذشته خود را در در بیداهه چین بار دیگر تکرار کرد تا نشان دهد از توانایی فنی بالایی برخوردار است. استن بیلن از بلژیک پس از این ورزشکار در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در حالی که ایران به لطف تلاش فراوان و عملکرد خوب امیرمهدی یاحقی که در رده سوم جای گرفت، اولین مدال جهانی خود را به دست آورد.
در فینال بخش رده سنی بزرگسالان، ژوان گوزمن اسپانیایی با زمان شگفتانگیز ۹.۷۰۲ به عنوان سریعترین مرد اسکیتباز بار دیگر با کسب مدال طلا در این ماده تاجگذاری کرد. وینچنزو مایورکا از ایتالیا مدال نقره را از آن خود کرد و ران پاکلیچ از آلمان هم به عنوان سومی رسید.