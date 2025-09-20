تیم فوتبال سپاهان قصد دارد از ریکاردو آلوز در دیدار مقابل تیم تراکتور استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت بازی ریکاردو آلوز بازیکن سابق تراکتور برای تیم سپاهان صادر شده است احتمال می‌رود این بازیکن در دیدار روز یکشنبه دو تیم در لیگ برتر فوتبال به میدان برود.

ریکاردو آلوز پیش از این در تراکتور بود و نقش کلیدی در قهرمانی این تیم داشت، اما به یکباره قرارداد خود با تراکتور را لغو و با سپاهان قرار داد بست.

سازمان لیگ ابتدا کارت بازی این بازیکن را برای تیم تراکتور صادر کرد، اما پس از آن مشخص شد که این بازیکن قرارداد خود را فسخ کرده است و با تیم سپاهان قرارداد دارد به همین دلیل این نقل و انتقال یکی از جنجالی‌ترین نقل و انتقالات فصل اخیر نام گرفته است و در صورت بازی این بازیکن مقابل تراکتور احتمالا به حساسیت این بازی نیز افزوده می‌شود.