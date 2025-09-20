تیم فوتبال سپاهان قصد دارد از ریکاردو آلوز در دیدار مقابل تیم تراکتور استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت بازی ریکاردو آلوز بازیکن سابق تراکتور برای تیم سپاهان صادر شده است احتمال می‌رود این بازیکن در دیدار روز یکشنبه دو تیم در لیگ برتر فوتبال به میدان برود.

ریکاردو آلوز پیش از این در تراکتور بود و نقش کلیدی در قهرمانی این تیم داشت، اما به یکباره قرارداد خود با تراکتور را لغو و با سپاهان قرار داد بست.

سازمان لیگ ابتدا کارت بازی این بازیکن را برای تیم تراکتور صادر کرد، اما پس از آن مشخص شد که این بازیکن قرارداد خود را فسخ کرده است و با تیم سپاهان قرارداد دارد به همین دلیل این نقل و انتقال یکی از جنجالی‌ترین نقل و انتقالات فصل اخیر نام گرفته است و در صورت بازی این بازیکن مقابل تراکتور احتمالا به حساسیت این بازی نیز افزوده می‌شود.

برچسب ها: باشگاه سپاهان ، تیم تراکتور
خبرهای مرتبط
اعلام نظر سرپرست کمیته داوران درباره قضاوت بازی‌های جمعه شب در لیگ برتر
هاشمیان:
متاسفانه در فوتبالمان زمین استاندارد هم نداریم/ هواداران کمی بردبار باشند
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
خیز پرسپولیسی‌ها برای رسیدن به صدر جدول
هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان؛ اولین پیروزی پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
آخرین اخبار
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
صعود تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ اسپانیول/ پیروزی با شلیک‌های غیرقابل مهار+ فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
تداوم برد‌های خفیف لیورپول/ فرار تاتنهام از شکست
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
هوفنهایم ۱-۴ بایرن مونیخ/ برد‌های آسان شاگردان کمپانی ادامه دارد ،+ فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
محمدمهدی کشتکار در رسیدن به فینال ناکام ماند + فیلم
پیروزی مقتدرانه هندبالیست‌های ایرانی مقابل اردن
دنیامالی: قهرمانی توأمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در دنیا افتخاری ماندگار است
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
پیروزی طوفانی اسماعیلی و صعود به نیمه نهایی + فیلم
کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید + فیلم
مهمدی راهی نیمه نهایی شد + فیلم
۷۲ ساعت تا تعلیق فوتبال اسرائیل
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
کشتکار راهی یک چهارم نهایی شد + فیلم
مهمدی کشتی گیر بلغارستانی را شکست داد + فیلم
برد پرگل تیم ملی فوتسال مقابل بنگلادش در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد