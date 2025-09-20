باشگاه خبرنگاران جوان؛ حاتمی- سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در مراسم توزیع بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان کمتر برخوردار در قالب پویش لبخند مهر علوی در آغاز سال تحصیلی که در مصلی امام علی علیه السلام کرمان برگزار شد، گفت:در آستانه هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۴، یاد و خاطره شهدای عزیز و گرانقدرمان را گرامی میداریم. شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم، شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه اخیر و همچنین شهدای استان کرمان، به ویژه سیدالشهدای جبهههای مقاومت، حاج قاسم عزیز
وی افزود: رزمایش امروز با ۲۹ هزار بسته لوازمالتحریر که از طریق دوستان در بنیاد علوی و بسیج دانشآموزی، و بخشی هم توسط کمیته امداد، بین عزیزان کمتر برخوردار توزیع خواهد شد.
سردار نظری بیان داشت:از مجموع این بستهها، ۲۰۰۰ بسته توسط بسیج دانشآموزی استان تهیه شده، ۱۰ هزار بسته توسط خیرین و ۱۷ هزار بسته هم توسط بنیاد علوی تهیه شده است. جا دارد از این بنیاد که همواره در خصوص کمکرسانی به افراد آسیبپذیر و نیازمند فعال است، تشکر ویژهای داشته باشیم.
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت:این رزمایش آغازگر فعالیتهای ما در سال تحصیلی جدید در مدارس است. هدف ما کمک به نیازمندان و آسیبپذیران، به ویژه در زمینههای بهداشتی و درمانی در مناطق کم برخوردار، است. در این راستا، بستههای معیشتی و لوازمالتحریر برای دانشآموزان عزیز آماده کردهایم. همچنین در خصوص کمکهای تحصیلی و آموزشی نیز برنامههایی در دست داریم که با همکاری عزیزان در قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بنیاد اهل بیت، در طول سال اجرا خواهد شد.
وی افزود:علاوه بر این، برنامههایی برای ترمیم و بازسازی مدارس در نظر گرفتهایم که در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به انجام خواهد رسید و گزارش آن را به مردم عزیزمان ارائه خواهیم داد.
سردار نظری عنوان کرد:این حرکت تاسی تفکرات شهدای گرانقدر، به ویژه حاج قاسم عزیز، است که همواره بر مردمداری و خدمت به جامعه تأکید داشتند. این نهضت همچنان ادامه خواهد داشت و در طول سال، برنامههای مختلفی در این راستا اجرا خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند. محتوای بستهها شامل لوازم تحریر اولیهای است که هر دانشآموز برای شروع سال تحصیلی به آن نیاز دارد؛ مانند دفتر، قلم، مداد رنگی و خطکش. این بستهها با هزینهای بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان تهیه شده است که تأمین آن بر عهده بنیاد علوی، خیرین و بسیج دانشآموزی استان بوده است.
وی افزود:در طول سال نیز برنامههای مختلفی برای حمایت از دانشآموزان عزیز و خدمت به جامعه در نظر داریم، به ویژه در هفته بسیج دانشآموزی، هفته بسیج و مناسبتهای پیشرو. انشاءالله این کمکرسانیها ادامه خواهد داشت و هدف اصلی ما خدمت به مردم و جامعه، به ویژه دانشآموزان عزیز، است؛ چراکه آنها آیندهسازان این نظام و ایران اسلامی هستند.