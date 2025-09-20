عملکرد داوران در ۶ دیدار روز جمعه گذشته از هفته چهارم لیگ برتر مورد ارزیابی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل صفیری، سرپرست کمیته داوران درباره عملکرد داوران در ۶ بازی روز جمعه از هفته چهارم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: در بازی آلومینیوم اراک و استقلال خوزستان که از سیستم VAR بهرمنده نبود، هیچ گونه مشکل یا تصمیم بحث برانگیز و تاثیرگذار از سوی تیم داوری ندیدیم. به همین خاطر می‌توان عملکرد آنها را بسار موفق دانست.

صفیری در خصوص دیگر دیدار این هفته که بدون تکنولوژی داور ویدئویی بود تاکید کرد: نکته این بازی در دقیقه ۹۴ بود که خطایی پشت محوطه جریمه فجر سپاسی شیراز به سود ذوب آهن باید گرفته می‌شد که این این صحنه از چشم داور دور مانده است. چون VAR وجود نداشت نمی‌توانست آنرا اعلام کند، اما واضح است که این خطا پشت محوطه جریمه بود.

سرپرست کمیته داوران ادامه داد: در خصوص بازی فولاد و خیبر خرم آباد داوران بدون کمترین تأثیر در جریان مسابقه قضاوت کردند. در دقیقه ۹۰ گلی که خیبر به ثمر می‌رساند کمک داور به درستی اعلام آفساید می‌کند و تصمیم او کاملا برای مردود شدن گل صحیح بود. VAR هم تصمیم درست کمک داور را تأیید کرد.

وی درباره دیدار بین گل گهر و ملوان تصریح کرد: در بازی گل گهر و ملوان در حالی برگزار شد که یک صحنه از چشم داور دور مانده بود که VAR اعلام صحنه مشکوک کرد و با بازبینی صحنه مشخص شد پنالتی برای گل گهر باید گرفته شود که این تصمیم را داور تأیید کرد. پس از آن نیز یک صحنه در داخل محوطه جریمه گل گهر پیش می‌آید که داور VAR احساس می‌کند ممکن است خطایی اتفاق افتاده باشد که داور VAR از داور وسط تقاضای بازبینی می‌کند. پس از بازبینی داور وسط به درستی تصمیم بر ادامه مسابقه طبق همان اقدام اولیه گرفت که کاملا مورد تأیید است. در مبحث فنی به موضوع دعوت VAR از داور رسیدگی خواهد شد.

صفیری با اشاره به بررسی عملکرد داوران در اتاق VAR دیدار مس رفسنجان و شمس آذر قزوین گفت: یک مورد در مسابقه وجود داشت که داور برای بررسی خطای احتمالی توسط VAR برای اعلام پنالتی فرا خوانده می‌شود که داور مسابقه خوشبختانه با تحلیل درست صحنه برخورد توپ به دست بازیکن، تصمیم بر ادامه مسابقه می‌گیرد که جای خوشبختی دارد، چون تصمیم درستی گرفته می‌شود. در خصوص مطالبه VAR در این مورد نیز در کمیته داوران بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بازی پرسپولیس و چادرملو هم هیچ تصمیمی برای تأثیرگذاری از جانب داور در نتیجه بازی نداشتیم.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: داوری فوتبال ، لیگ برتر
خبرهای مرتبط
خط دفاع استقلال زیر ذره‌بین؛ آدان همچنان دروازه‌بان اصلی
استقلال آماده مصاف با پیکان؛ دفاع مصدوم همچنان غایب
تصمیم جنجالی سپاهان برای دیدار مقابل تراکتور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
آخرین اخبار
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
صعود تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ اسپانیول/ پیروزی با شلیک‌های غیرقابل مهار+ فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
تداوم برد‌های خفیف لیورپول/ فرار تاتنهام از شکست
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
هوفنهایم ۱-۴ بایرن مونیخ/ برد‌های آسان شاگردان کمپانی ادامه دارد ،+ فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
محمدمهدی کشتکار در رسیدن به فینال ناکام ماند + فیلم
پیروزی مقتدرانه هندبالیست‌های ایرانی مقابل اردن
دنیامالی: قهرمانی توأمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در دنیا افتخاری ماندگار است
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
پیروزی طوفانی اسماعیلی و صعود به نیمه نهایی + فیلم
کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید + فیلم
مهمدی راهی نیمه نهایی شد + فیلم
۷۲ ساعت تا تعلیق فوتبال اسرائیل
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
کشتکار راهی یک چهارم نهایی شد + فیلم
مهمدی کشتی گیر بلغارستانی را شکست داد + فیلم
برد پرگل تیم ملی فوتسال مقابل بنگلادش در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد