باشگاه خبرنگاران جوان ـ استاندار خوزستان با نظارت مستقیم بر ادامه عملیات هوایی اطفای حریق در تالاب بینالمللی هورالعظیم، بر تداوم تلاشها برای مهار این بحران زیستمحیطی تأکید کرد.
این اقدام در پی آتشسوزیهای گسترده در بخش عراقی تالاب صورت گرفت که طی ماههای اخیر دود ناشی از آن هر از گاهی هوای شهرها و روستاهای مرزی خوزستان را به شدت آلوده کرده و زندگی روزمره مردم را با اختلال مواجه ساخته است.
استاندار خوزستان از همان روزهای آغازین این بحران، با رایزنی مستقیم با مقامات ملی و دستگاههای ذیربط، پیگیری موضوع را در اولویت کاری خود قرار داد. یکی از دستاوردهای کلیدی این تلاشها، کسب مجوز از دولت عراق برای انجام عملیات هوایی اطفای حریق بود که منجر به پرواز هواپیمای آبپاش ویژه در ابتدای مردادماه شد. این عملیات بیسابقه که حاصل دیپلماسی محیطزیستی فعال بود، توانست آتش را برای مدتی و تا حد قابل توجهی مهار کرده و از شدت آلودگی هوا بکاهد.
در کنار اقدامات فوری، پیگیری برای حل ریشهای بحران نیز از طریق رایزنی با مقامات عراقی جهت رهاسازی آب به سمت تالاب هورالعظیم ادامه دارد. خشکی بخشهای وسیعی از این تالاب، عامل اصلی آسیبپذیری آن در برابر حریق است. همچنین امکان رهاسازی آب از سد سیمره در صورت فراهم بودن شرایط در دست بررسی است تا با احیای تالاب، از احتمال تکرار آتشسوزیها در آینده کاسته شود.
استاندار خوزستان امروز به صورت هوایی بر روند عملیات اطفای حریق نظارت کرد تا از اثربخشی آن اطمینان حاصل نماید. این حضور میدانی نشاندهنده عزم جدی مسئولان استانی برای پایان دادن به معضل آلودگی هوا و حفظ سلامت مردم است. اگرچه این بحران ماهیت فرامرزی دارد و نیازمند همکاریهای منطقهای است، اما اقدامات سریع و دیپلماتیک استاندار خوزستان الگویی مثبت از مدیریت بحران و دفاع از حقوق زیستمحیطی مردم را نمایان ساخته است.
ورود دومین هواپیمای آبپاش به خوزستان برای اطفای حریق در تالاب هورالعظیممدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از ورود مجدد هواپیمای آبپاش به استان خبر داد تا به همراه تیم پروازی خود، حریق بخش عراقی تالاب هورالعظیم را مهار کند.
محمدجواد اشرفی،افزود :این هواپیما طی روزهای آینده مأموریت اطفای حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم را بر عهده خواهد داشت.
وی با اشاره به تداوم آتشسوزیها و انتشار دود در تالاب گفت :پیگیریهای مستمر مقامات ارشد استان، بهویژه استاندار خوزستان، زمینه ورود این هواپیما را فراهم کرد. با توجه به بازگشایی مدارس و اهمیت کنترل آلودگی هوا، مهار حریق برای ما بسیار حیاتی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین خاطرنشان کرد که کاهش بارشها و خشکسالی، مانع رهاسازی آب از سوی عراق در تالاب شده و استفاده از هواپیمای آبپاش بهعنوان راهکار اضطراری برای دومین بار در تابستان جاری اجرا میشود.
اشرفی در پایان از صبوری مردم خوزستان قدردانی کرد و تأکید نمود: با وجود محدودیتها، هیچ تلاشی برای کاهش آلودگیها متوقف نشده و امیدواریم با همکاری همگانی، این مشکلات کاهش یابد
