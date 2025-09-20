در فاصله یک روز مانده تا پایان رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان که شاگردان حسن رنگرز شانس کسب چند مدال دیگر را دارند، تیم ملی فرنگی ایران مثل کشتی آزاد قهرمان جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است و در حالی که فردا روز پایانی رقابت هاست، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب چند مدال طلا و نقره یک روز زودتر عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

کشتی فرنگی ایران در پایان روز دوم توسط امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال خوش‌رنگ طلا رسیدند. پیام احمدی هم دیگر کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان موفق به کسب مدال نقره شد.

این در حالی است که کشتی فرنگی امروز شنبه یک فینالیست دیگر دارد که محمدهادی ساروی می‌تواند کشتی فرنگی را صاحب مدال طلای دیگری کند. همچنین دانیال سهرابی در صورت پیروزی در جدول شانس مجدد به گروه بازنده‌ها می‌رود تا شانس کسب یک مدال برنز برای ایران وجود داشته باشد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز شنبه هم سه ملی پوش خواهد داشت که دور مقدماتی را پشت سر خواهند گذاشت و جزو شانس‌های مدال هستند.

پیش از این تیم ملی کشتی آزاد نیز در فاصله یک روز مانده به پایان مسابقات عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داده بود تا برای نخستین بار در تاریخ کشتی ایران هر دو تیم ملی آزاد و فرنگی عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص دهند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز، با ۱۴۵ امتیاز، برای ششمین بار در تاریخ خود قهرمان جهان شد. در رده بندی تیمی ایران با ۱۴۵ امتیاز به‌عنوان قهرمانی دست یافت و پس از ایران تیم آمریکا با ۱۳۴ امتیاز دوم شد. تیم ژاپن نیز با ۱۱۱ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. کشتی آزاد ایران پیش از این ۵ مرتبه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده که آخرین مرتبه آن نیز ۱۲ سال پیش و در جریان رقابت‌های جهانی ۲۰۱۳ مجارستان بوده است.

ایران پیش از این در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است. همچنین تیم کشتی آزاد ایران ۹ مرتبه در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورده و ۱۴ مرتبه نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
آفرین
مبارک است ان شاءالله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
تبریک به ملت ایران
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مرحبا.....
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
مرحبا به آقای دبیر ، رئیس موفق فدراسیون و پهلوانان ایرانی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
احسنت آفرین به پهلوانان ایران زمین.
بیش از ۱۲ افتخار جهانی توسط جوانان و نخبگان ایرانی در بعد از جنگ ۱۲روزه..این است شکوه و عظمت ایرانی.این است قدرت ایرانی ، این است افتخار ایرانی .هزاران مرحبا به شما پهلوانان و بخصوص رئیس فدراسیون کشتی که انصافا گل کاشتید و دل میلیونها ایرانی رو شاد کردید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
رسول خادم بعد از چندین روز بلاخره یه پست گذاشت!
اما اگه فکر کردید قهرمانی جهان رو به ورزشکاران و مربی ها تبریک گفته سخت در اشتباهید!

کلا دوتا نکته گفته
رقص زیبای رحمان عموزاد!
ادب و شخصیت کشتی گیر ژاپنی!
ینی حتی در قهرمانی خودمون هم ذات خودتحقیر شون غیرایرانی هارو تحسین میکنه!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خداقوت و تبریک به آقای دبیر و پهلوانان توانمند ایرانی
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
الحمدالله رب العالمین..
دم بچه ها گرم..
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
دبیر با غیرت در سال 2000هم با عمل آپاندیس مدال طلا گرفت
مرد جهادی
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
عزیز باشید و خداوند یار و نگهدارتان باد ، خیلی خوشحالمان کردید همیشه خوشحال باشید در پناه ایزد منان
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
با این قهرمانی دلمون شادکردید
انشاله همیشه شاد باشيد
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
آرزوی موفقیت و سلامتی برای کشتی گیران با غیرت و به ویژه آقای دبیر
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
الحمدلله رب العالمین

دم پهلوانان ایران زمین گرم
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
نامدارهای جهان نبودن که قهرمان شدیم
۱۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۱۷:۲۸ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
سرمربیان اسم و رسم دار جهانی و المپیکی نتایج درجه اول کسب میکنند که پیش نیاز المپیک است و باید فکر تثبیت آن در المپیک بود
۰
۸
پاسخ دادن
