باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است و در حالی که فردا روز پایانی رقابت هاست، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب چند مدال طلا و نقره یک روز زودتر عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

کشتی فرنگی ایران در پایان روز دوم توسط امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال خوش‌رنگ طلا رسیدند. پیام احمدی هم دیگر کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان موفق به کسب مدال نقره شد.

این در حالی است که کشتی فرنگی امروز شنبه یک فینالیست دیگر دارد که محمدهادی ساروی می‌تواند کشتی فرنگی را صاحب مدال طلای دیگری کند. همچنین دانیال سهرابی در صورت پیروزی در جدول شانس مجدد به گروه بازنده‌ها می‌رود تا شانس کسب یک مدال برنز برای ایران وجود داشته باشد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز شنبه هم سه ملی پوش خواهد داشت که دور مقدماتی را پشت سر خواهند گذاشت و جزو شانس‌های مدال هستند.

پیش از این تیم ملی کشتی آزاد نیز در فاصله یک روز مانده به پایان مسابقات عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داده بود تا برای نخستین بار در تاریخ کشتی ایران هر دو تیم ملی آزاد و فرنگی عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص دهند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز، با ۱۴۵ امتیاز، برای ششمین بار در تاریخ خود قهرمان جهان شد. در رده بندی تیمی ایران با ۱۴۵ امتیاز به‌عنوان قهرمانی دست یافت و پس از ایران تیم آمریکا با ۱۳۴ امتیاز دوم شد. تیم ژاپن نیز با ۱۱۱ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. کشتی آزاد ایران پیش از این ۵ مرتبه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده که آخرین مرتبه آن نیز ۱۲ سال پیش و در جریان رقابت‌های جهانی ۲۰۱۳ مجارستان بوده است.

ایران پیش از این در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است. همچنین تیم کشتی آزاد ایران ۹ مرتبه در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورده و ۱۴ مرتبه نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.