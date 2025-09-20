با «زنگ جوانه‌ها» برای نوآموزان پیش‌دبستانی، زنگ مدارس از فردا یکشنبه در مازندران به صدا در می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریدون کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران امروز در برنامه تلویزیونی صواحی از شبکه مازندران ، گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، مدارس استان مازندران با اجرای موفق طرح «پروژه مهر»، آماده میزبانی از بیش از ۵۲۸ هزار دانش‌آموز هستند.

او افزود: پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در ۳۳ شهرستان و منطقه در استان، فضای مدارس به شکلی شاداب و منظم برای حضور دانش‌آموزان آماده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز تدریجی فعالیت مدارس فگفت: «زنگ جوانه‌ها» فردا بکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ برای نوآموزان پیش‌دبستانی، «زنگ شکوفه‌ها» روز دوشنبه ۳۱ شهریور ویژه دانش‌آموزان کلاس اول و در نهایت «زنگ آغاز سال تحصیلی» در روز سه شنبه اول مهرماه در سراسر استان نواخته خواهد شد.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر اهمیت آغاز سال تحصیلی با نشاط و نظم، افزود: نواختن نمادین زنگ مهر، فرصتی است برای ثبت خاطره‌ای خوش و انگیزه‌بخش در ذهن دانش‌آموزان و آشنایی آنان با نظم و مقررات مدرسه.

او گفت: امسال هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود و تمامی نیرو‌های آموزشی، پس از گذراندن دوره‌های توانمندسازی در تابستان، آماده تدریس هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران شعار امسال آموزش و پرورش استان را «تکریم معلم و توانمندسازی دانش‌آموز» عنوان کرد و افزود: این رویکرد، زمینه‌ساز تحولی مثبت در نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.

کلبادی‌نژاد همچنین بر نقش کلیدی خانواده‌ها در موفقیت تحصیلی فرزندان تأکید کرد و گفت: ارتباط مؤثر خانواده و مدرسه، مکمل فرآیند یاددهی-یادگیری است.

او از دانش‌آموزان خواست با جدیت و انگیزه در مسیر آموزش گام بردارند، چرا که در دنیای دانامحور امروز، دانش، عامل اصلی توانمندی و پیشرفت است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: زنگ مدارس ، سال تحصیلی جدید
خبرهای مرتبط
اجرای دوشنبه‌های پرمهر در ۴ هزار مدرسه مازندران
زنگ مدارس مازندران نواخته شد / پیام اربعین؛ صبر و مقاومت
طنین انداز شدن زنگ انقلاب در مدارس مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف شدید در محور بابل – آمل با ۶ زخمی
ترمز موتور سیکلت قاچاق کشیده شد
آخرین اخبار
ترمز موتور سیکلت قاچاق کشیده شد
تصادف شدید در محور بابل – آمل با ۶ زخمی
کشف ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق در جویبار
دستگیری کلاهبرداران ۱۰ میلیاردی با ترفند فروش گوشی دست‌ دوم
مازندران با ۴ نماینده در لیگ دسته اول والیبال کشور
حضور شفاف اتباع مجاز در بازار کار ایران محدودیتی نخواهد داشت
کشف ۵ هزار کیسه آرد قاچاق و دستگیری ۶ متهم
به صدا در آمدن زنگ مدارس از فردا در مازندران
درگیری منجر به قتل پسر ۱۶ ساله و دستگیری قاتل در آمل
احتمال یکطرفه شدن تردد در جاده چالوس
نایب قهرمانی آزادگان ساری در لیگ برتر فوتسال ۱۷ سال کشور
کاهش ۲۱ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران