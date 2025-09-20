نشست خبری برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار معروفی معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار گفت: در ابتدا سالگرد ارزشمند هفته دفاع مقدس را به محضر شما خوبان امت و ترویجکنندگان ارزشهای الهی، انقلابی و اسلامی تبریک عرض مینمایم.
وی ادامه داد: امسال ستاد هفته بسیج، به فضل الهی، برنامههای خود را در سطح سازمان بسیج مستضعفین، سپاههای استانی، نواحی و سپاههای شهرستانی، حوزههای مقاومت و شصت هزار پایگاه مقاومت، به صورت مردمی پیشبینی و دنبال میکند.پیش از شروع برنامهها، مقدمهای را به محضر شما بزرگواران تقدیم میکنم.
سردار معروفی افزود:دفاع مقدس هشت ساله، جلوهای عظیم از همبستگی ملی، رشادت بیبدیل رزمندگان، ایثار، ایستادگی و مقاومت مردم مؤمن ایران اسلامی بود. در آن دوران، تمام اقشار ملت با استقامت و ازخودگذشتگی، برای تحکیم نهال نوشکفته انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه ایستادند تا اسلام و انقلاب برای ملت بزرگ ایران جاودانه گردد. این دوران پرافتخار و پیروزمند، قلهای بلند در تاریخ پایداری ملت ما و آیینهای تمامنما از مقاومت اسلامی در برابر جبهه کفر و استکبار جهانی است؛ مقطعی که نه تنها امنیت کشور را تضمین کرد، بلکه الهامبخش امت اسلامی در سراسر جهان شد.در حقیقت، به فرموده امام عظیمالشأن: «ما در جنگ، انقلاب اسلامی را به دنیا صادر کردیم و ابهت اردوگاه شرق و غرب را شکستیم.»هدایت حکیمانه حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در دوران دفاع مقدس، بنیان فکری و اعتقادی آن حرکت عظیم را شکل داد. امروز نیز با زعامت مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنهای (حفظه الله)، همان مسیر عزت در قالب جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه، با قوت و گستره بیشتری ادامه دارد.
وی ادامه داد: در روزگاری که شرارتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان امنیت و هویت ملتها را تهدید میکند، ملت بزرگ ایران در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، هوشمندانه و مصمم تا پای جان در برابر زیادهخواهی ایستاده است. شکست سهمگین رژیم غاصب صهیونیستی در جنگ تحمیلی دوازده روزه، با الهام از آموزههای دفاع مقدس هشت ساله، رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا، جانفشانی نیروهای مسلح و حضور مقتدرانه و هوشمندانه ملت غیور ایران، گواه بر این مدعاست.
وی ادامه داد:برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس از سیویکم شهریورماه آغاز شده و تا هفتم مهرماه ادامه خواهد داشت. عناوین روزهای این هفته به ترتیب عبارتند از: دوشنبه، سیویکم شهریورماه، با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طلایهداران سربلندی و وحدت ملی»؛ سهشنبه، یکم مهرماه، با عنوان «جوانان، علم و دانشپژوهی؛ اقتدار ملی»؛ چهارشنبه، دوم مهرماه، با عنوان «زنان؛ مدافعان حریم خانواده و جامعه»؛ پنجشنبه، سوم مهرماه، با عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان و فخرآفرینان»؛ جمعه، چهارم مهرماه، با عنوان «دفاع همهجانبه؛ پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان معنویت»؛ شنبه، پنجم مهرماه، با عنوان «نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کُرد مسلمان»؛ یکشنبه، ششم مهرماه، با عنوان «ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی»؛ و دوشنبه، هفتم مهرماه، با عنوان «فرماندهان، عزتمداران و حماسهآفرینان».
سردار معروفی افزود: بخشی از برنامههای کلیدی این هفته شامل اجرای بازسازی عملیاتهای دفاع مقدس در سراسر کشور، برگزاری کنگرههای ملی شهدا در استانهای سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی، و همچنین برگزاری رژه حماسی بسیجیان در تمامی حوزههای مقاومت محلهمحور است.در حوزه فرهنگی و رسانهای، تدوین و چاپ کتاب «روایت دفاع مقدس در اندیشه مقام معظم رهبری»، تولید محتوای فرهنگی-هنری متنوع، و پخش برنامه تلویزیونی «مستور» در دستور کار قرار دارد. همچنین، اکران فیلمهای مستند و سینمایی در پایگاههای بسیج و مساجد و تدوین کتاب «نقش هنر و هنرمندان» از دیگر اقدامات این حوزه است.
وی ادامه داد: فعالیتهای عمومی و ترویجی نیز بخش گستردهای از برنامهها را تشکیل میدهد. این فعالیتها شامل راهاندازی ایستگاهها و نمایشگاههای فرهنگی-هنری، برگزاری مراسم بزرگداشت فرماندهان شهید، اجرای زنده گروههای سرود در معابر عمومی، و برگزاری مسابقات کتابخوانی است. علاوه بر این، همایش پیادهروی خانوادگی، تجلیل از اصناف و کسبه دوران دفاع مقدس، و برگزاری یادوارههای شهدای کارمند و سلامت نیز پیشبینی شده است. در حوزه دانشآموزی، برنامه ملی «لالههای روشن»، پویش «ایران سرافراز»، جهاد تبیین در مدارس و برگزاری اردوهای راهیان نور از جمله برنامههای شاخص هستند.در راستای خدمترسانی به جامعه، برنامههایی همچون برپایی میزهای خدمت در مصلیها، آزادسازی زندانیان معسر، و برگزاری رزمایش حقوقیاران جهادگر جهت ارائه کمکهای مؤمنانه به اجرا درمیآید. اعزام گروههای جهادی پزشکی به مناطق مختلف و اجرای طرح «آبروی بازار» نیز از دیگر اقدامات در این حوزه است.از دیگر برنامههای نمادین این هفته میتوان به برگزاری اردوی «حرم تا حرم»، به صدا درآمدن زنگ مقاومت در واحدهای تولیدی، و اجرای پویش «ما فاتحان قلهایم» اشاره کرد. همچنین تبیین دستاوردهای دفاع مقدس در شهرکهای صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد.