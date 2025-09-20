باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن زنگنه، نماینده مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به موضوع اسنپ‌بک پرداخت و گفت: اسنپ‌بک یک خطای استراتژیک توسط نویسندگان معاهده برجام در زمان خود است. اینکه ما اختیار را به یک نفر از طرف مقابل دادیم که زیر میز بزند و همه قطعنامه‌های قبلی را برگرداند.

وی افزود: متن به گونه‌ای نوشته شده که حتی ظرفیت حق وتویی که برای کشور‌های روسیه و چین وجود دارد، عملاً استفاده نمی‌شود. در واقع، دوستان در آن زمان یک کار خارق‌العاده‌ای را در در زمان معکوس انجام دادند.

زنگنه ادامه داد: اگر برجام رعایت می‌شد و همه تحریم‌ها واقعاً برداشته می‌شد، امروز باید برای اسنپ‌بک نگران می‌بودیم. اما واقعیت این است که تقریباً هیچ‌کدام از تحریم‌های بانکی، تسلیحاتی و هسته‌ای ما، از جمله تحریم‌ها در خصوص واردات مواد اولیه کارخانه‌ها و فروش نفت، در طول این سال‌ها تعلیق یا لغو نشده است.

او تأکید کرد: بنابراین، آنچه امروز به نام اسنپ‌بک مطرح می‌شود، به دلیل خروج آمریکا از برجام و تحریم‌هایی است که آمریکایی‌ها و کشور‌های همسو بر ما تحمیل کرده‌اند و عملاً خاصیت اسنپ‌بک را از بین برده است، بازگشت یا اجرای اسنپ‌بک هیچ‌گونه تأثیری در حوزه اقتصادی ما نخواهد داشت.

زنگنه همچنین به موضوع فروش نفت اشاره کرد و گفت: از ابتدا در هیچ‌کدام از قطعنامه‌های شورای امنیت در شش قطعنامه، محدودیتی برای فروش نفت ما ایجاد نشده بود. تنها اگر این پول نفت می‌خواست صرف واردات تجهیزاتی برای هسته‌ای یا موشکی شود، تحریم‌ها اعمال می‌شد.

این نماینده مجلس گفت: بنابراین جای نگرانی نیست البته حتما هزینه‌های ما را افزایش خواهد داد، اما به آنگونه که بخواهد تاثیری در اقتصاد کشور داشته باشد نخواهد بود.