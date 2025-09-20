باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه محمد مهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم در اولین تجربه خود در این مسابقات، در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ممدوف حریف آذربایجانی خود که عنوان دار جهان هم است به روی تشک رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر به سود ملی پوش ایران به پایان رسید.

ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران با کسب این پیروزی راهی نیمه نهایی شد. او پس استراحت در دور نخست، در دور دوم به «مصاف بوشینگ هوانگ» از چین رفت که این مبارزه با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کشورمان به پایان رسید.