متخصصان معتقدند که عوامل رایج روزمره می‌توانند بر باروری و کیفیت اسپرم مردان تأثیر منفی بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر یلنا نوویکووا، متخصص اورولوژی و آندرولوژی در روسیه، هشدار می‌دهد که عوامل رایج روزمره می‌توانند بر باروری و کیفیت اسپرم مردان تأثیر منفی بگذارند.

این پزشک توضیح می‌دهد که استفاده از سونا پس از ورزش، صندلی‌های گرم ماشین یا پوشیدن لباس زیر خیلی تنگ می‌تواند فشار بیشتری بر سیستم تولید مثل وارد کند. او توضیح می‌دهد که اسپرم‌ها به گرما حساس هستند و این آسیب‌پذیری اصلی آنهاست.

برای بلوغ طبیعی اسپرم، آنها به دمای ۲ تا ۳ درجه پایین‌تر از دمای بدن نیاز دارند. هرگونه قرار گرفتن منظم در معرض گرما، فعالیت اسپرم را کاهش می‌دهد، از جمله قرار دادن لپ‌تاپ روی پا برای مدت طولانی. این امر باعث افزایش دمای موضعی، ایجاد اثر گلخانه‌ای و آسیب به تولید اسپرم می‌شود.

الکل همچنین بر کیفیت اسپرم تأثیر منفی می‌گذارد، تحرک آن را کاهش می‌دهد و خطر عوارض بارداری و تولد فرزندی با نقص مادرزادی را افزایش می‌دهد. این پزشک توضیح می‌دهد که اتانول یک سم است و اسپرم از آسیب‌پذیرترین سلول‌های بدن مردان است و مصرف زیاد آن، هرگونه فایده‌ای را به ضرر تبدیل می‌کند.

این پزشک همچنین به اثرات مضر سیگار کشیدن، چه سنتی و چه الکترونیکی، اشاره می‌کند که حاوی ترکیبات شیمیایی است که ممکن است تهاجمی‌تر باشند و منجر به کاهش تحرک اسپرم، تعداد کم اسپرم و افزایش خطر آسیب ژنتیکی شوند. او همچنین تأیید می‌کند که قلیان و سیگار الکترونیکی به یک اندازه برای باروری مردان مضر هستند.

منبع: gazeta.ru

برچسب ها: اسپرم ، باروری ، باروری مردان
خبرهای مرتبط
ظفرقندی مطرح کرد:
اجرای جوانی جمعیت نیازمند سازماندهی ملی و کار علمی/ سالانه ۲۰ هزار نفر به دلیل تصادفات فوت می‌کنند
کاهش قدرت باروری مردان در ۳۰ سال به نصف! علل و راه‌حل‌ها 
آزمایش موفق ایمنی قرص‌های ضدبارداری مردانه برای اولین بار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
برعکس به نظر من سردی بدن میتونه عاملش باشه .لباسای نامناسب در زمستان که جوونا میپوشن و خودشون و کمرشون رو گرم نگه نمیدارن .همچنین غذاهای باطبع سرد
۰
۰
پاسخ دادن
وزیر ارتباطات: مشارکت بخش خصوصی شاه‌بیت تحول دیجیتال دولت است
رونمایی از پایگاه «پویش ملی مواجهه با خبر جعلی»
آخرین اخبار
وزیر ارتباطات: مشارکت بخش خصوصی شاه‌بیت تحول دیجیتال دولت است
رونمایی از پایگاه «پویش ملی مواجهه با خبر جعلی»
زخم مکنده؛ هر دم و بازدم، قدمی به سمت مرگ خاموش + فیلم
علل شایع ناباروری مردان
آیا یک فضاپیما می‌تواند روی یک سیارک بسیار کوچک فرود بیاید؟  
هوش مصنوعی ۱۰۰۰ بیماری را در دهه آینده پیش‌بینی می‌کند
یک تغییر مرموز در نزدیکی مرز هسته-گوشته که درک ما از درون زمین را تغییر می‌دهد
افتتاح ۲۴۰۰ مدرسه در آستانه سال تحصیلی جدید
خواص موثر نعنا برای افراد دیابتی + فیلم
تحریک هورمون جوانی با انار؛ نتایج امیدوارکننده برای سالمندان
نتایج جالب یک مطالعه: ChatGPT ابزاری کلیدی برای اطلاعات و راهنمایی جوانان و بزرگسالان
بهره‌برداری از ۱۱۳ مدرسه جدید در تهران
ضرورت ایجاد‌ شبکه پایدار بین مسائل علوم اجتماعی و علوم اعصاب
تخصیص ۱۳۰ میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت آموزشی هنرستان‌های تهران
بازنگری در سهمیه‌های کنکور با هدف تحقق عدالت آموزشی
درمان کودکان کمتر از ۷ سال همچنان رایگان/ تاخیر بیمه‌ها در پرداخت طلب بیمارستان‌ها
ثبت ۲۴ هزار و ۴۰۰ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
ثبت‌نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد تمدید شد
کاظمی: دانش آموزان در جنگ با محدودیت‌های زیادی به المپیاد‌ها اعزام شدند
آغاز سال‌تحصیلی دانشگاه‌ها از امروز/ نودانشجویان هفته سوم مهر به دانشگاه می‌روند