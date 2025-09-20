باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر یلنا نوویکووا، متخصص اورولوژی و آندرولوژی در روسیه، هشدار میدهد که عوامل رایج روزمره میتوانند بر باروری و کیفیت اسپرم مردان تأثیر منفی بگذارند.
این پزشک توضیح میدهد که استفاده از سونا پس از ورزش، صندلیهای گرم ماشین یا پوشیدن لباس زیر خیلی تنگ میتواند فشار بیشتری بر سیستم تولید مثل وارد کند. او توضیح میدهد که اسپرمها به گرما حساس هستند و این آسیبپذیری اصلی آنهاست.
برای بلوغ طبیعی اسپرم، آنها به دمای ۲ تا ۳ درجه پایینتر از دمای بدن نیاز دارند. هرگونه قرار گرفتن منظم در معرض گرما، فعالیت اسپرم را کاهش میدهد، از جمله قرار دادن لپتاپ روی پا برای مدت طولانی. این امر باعث افزایش دمای موضعی، ایجاد اثر گلخانهای و آسیب به تولید اسپرم میشود.
الکل همچنین بر کیفیت اسپرم تأثیر منفی میگذارد، تحرک آن را کاهش میدهد و خطر عوارض بارداری و تولد فرزندی با نقص مادرزادی را افزایش میدهد. این پزشک توضیح میدهد که اتانول یک سم است و اسپرم از آسیبپذیرترین سلولهای بدن مردان است و مصرف زیاد آن، هرگونه فایدهای را به ضرر تبدیل میکند.
این پزشک همچنین به اثرات مضر سیگار کشیدن، چه سنتی و چه الکترونیکی، اشاره میکند که حاوی ترکیبات شیمیایی است که ممکن است تهاجمیتر باشند و منجر به کاهش تحرک اسپرم، تعداد کم اسپرم و افزایش خطر آسیب ژنتیکی شوند. او همچنین تأیید میکند که قلیان و سیگار الکترونیکی به یک اندازه برای باروری مردان مضر هستند.
منبع: gazeta.ru