رئیس جمهور در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در کرواسی، از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، کادر فنی و همه ورزشکاران تیم ملی کشتی فرنگی تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی، تصریح کرد: این قهرمانی ارزشمند، نشان از پویایی ملت ایران و شایستگی جوانان غیور این مرز و بوم در فتح قله‌های افتخار است و امیدوارم شاهد تداوم کسب چنین افتخاراتی در همه رشته‌های ورزشی باشیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

فرزندان غیور و پر توان کشورمان بار دیگر با درخشش مقتدرانه و زودهنگام در مسابقات جهانی کشتی فرنگی در زاگرب، برگ زرینی بر دفتر پرافتخارات ورزشی کشورمان افزودند و با نمایش و خلق صحنه‌های دیدنی از توانمندی‌ها و استعدادهای خود، دل ملت بزرگ ایران را شاد کردند و در جایگاه واقعی خود قرار گرفتند.

این قهرمانی ارزشمند، نشان از پویایی ملت ایران و شایستگی جوانان غیور این مرز و بوم در فتح قله‌های افتخار است و امیدوارم شاهد تداوم کسب چنین افتخاراتی در همه رشته‌های ورزشی باشیم.

اینجانب ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، کادر فنی و همه ورزشکاران تیم ملی کشتی فرنگی، این موفقیت بزرگ را به ملت ایران، جامعه وررزشی و به‌ویژه قهرمانان و خانواده‌های گرامی آنان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و موفقیت روزافزون همه ورزشکاران کشور را در عرصه‌های مختلف ورزشی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

