تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران، با نتیجه پرگل ۴۴ - ۲۲ از سد اردن، میزبان مسابقات قهرمانی آسیا عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا، تیم‌ملی هندبال پسران ایران عصر امروز در دومین دیدار خود در در دور دوم، اردن را با نتیجه قاطعانه ۴۲ بر ۲۲ شکست داد تا ۲ امتیاز این بازی را نیز کسب کند. 

ملی‌پوشان کشورمان که دیروز مقابل تیم سرشناس کویت چهارمین پیروزی خود در مجموع و اولین برد در مرحله دوم را کسب کرده بودند، امروز از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران برابر اردن میزبان به میدان رفتند و با اختلاف ۲۰ گل، حریف خود گلباران کردند. 

تیم ملی هندبال کشورمان فردا در آخرین دیدار خود در دور دوم با قطر بازی خواهد کرد و تنها یک گام تا رسیدن به نیمه‌نهایی فاصله دارد. 

گفتنی است؛ نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شده و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان می‌رسد.

۲۰:۲۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خسته نباشید خداوند به همه شما عزت دهد.
