باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایران که به منظور حضور در اجلاس حقوق بشر جهانی به ژنو سفر کرده است، در دیدار با گیلبرت. اف. هونگبو، مدیرکل سازمان بینالمللی کار (ILO)، به نقض گسترده حقوق کارگران در پی تجاوزات نظامی به ایران اشاره کرد.
وی با تاکید بر تأثیرات منفی این حملات بر وضعیت کارگران و زندگی آنان، گفت: در جریان تجاوزات اخیر، بیش از ۱۱۰۰ نفر از شهروندان ایرانی شهید شدند که بسیاری از آنها کارگران بودهاند و این حملات نه تنها به کشتار غیرنظامیان منجر شده بلکه نیروی کار را نیز از بین برده و فرصتهای شغلی را کاهش داده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: این اقدامات بر شرایط زندگی و سلامت کارگران تأثیرات منفی داشته است، همینطور علاوه بر این، تخریب زیرساختهای اقتصادی و صنعتی موجب اختلال در فعالیتهای کاری و کاهش فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف کشور شده است.
سرگزی افزود: تحریمها و حملات نظامی نیز منجر به کاهش درآمد کارگران، افزایش بیکاری و محدود شدن دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش شده است و این شرایط بهویژه برای کارگران آسیبپذیر، مشکلات جدی را بهدنبال داشته است.
مسئله غزه در دستور کار سازمان بینالمللی کار
گیلبرت. اف. هونگبو، مدیرکل سازمان بینالمللی کار در این دیدار ضمن ابراز تاسف از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، پاسخ مشروع به این تجاوز را حق ایران دانست.
وی همچنین از حضور هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان سه قوه، به عنوان فرصتی برای گسترش همکاریهای بیشتر با سازمان بینالمللی کار یاد کرد و در ادامه دیدار گزارشی از اقدامات سازمان بینالمللی کار در حمایت از کارگران در غزه ارائه داد و تأکید کرد که مسئله غزه همچنان در دستور کار این سازمان قرار دارد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی