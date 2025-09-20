باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر برنامهریزی و توسعه شبکه انتقال شرکت توانیر، عملکرد طرحهای حیاتی پست و انتقال برق کشور در تابستان امسال را اجرای ۱۱ طرح پست و انتقال نیرو برشمرد که شامل موارد زیر است:
افزایش ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت بهمن
طرح افزایش ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلولت بهمن به میزان ۲۰ مگاولت آمپر با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان در شهریور امسال برقدار شد.
پرباری ترانسفورماتور موجود از دلایل اصلی اجرای این طرح عنوان شده که با اجرای طرح بارگیری این پست از ۷۸ به ۵۸ درصد کاهش یافته است.
بهرهبرداری از مرحله اول پست ۶۳/۲۰ کیلوولت زابل
طرح احداث مرحله اول پست ۶۳/۲۰ کیلوولت زابل به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان شهریور امسال به بهرهبرداری رسید.
اجرای این طرح در جهت بهبود ولتاژ شبکه فوق توزیع مجاور و کاهش بارگیری از ترانسفورماتورهای پست موقت زابل ۱ و ۲ عنوان شده که از سوی برق منطقهای سیستان و بلوچستان با موفقیت به بهره برداری رسید.
بهرهبرداری از ترانسفورماتور سوم پست ۶۳/۲۰ کیلوولت سردار جنگل
طرح افزایش ظرفیت پست سردار جنگل به میزان ۳۰ مگاولت آمپر با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان شهریور امسال به بهره برداری رسید.
اجرای این طرح در جهت کاهش ضریب بهره برداری ترانسفورماتورهای ۱ و ۲ پست سردار جنگل همچنین تامین بار مشترکان جدید عنوان شده که از سوی برق منطقهای تهران اجرا شد.
احداث پست سیار ۱۳۲/۲۰ کیلوولت گنبد
طرح احداث پست سیار گنبد به ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر و با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان در شهریور امسال برقدار شد.
پرباری پست انتقال دوگنبدان و فوق توزیع موقت جهاد از دلایل اصلی احداث این پست عنوان شده که پس از راهاندازی و بارگیری، کاهش بارگیری پست اصلی دوگنبدان از ۷۲ به ۶۳ درصد محقق شد.
بهرهبرداری از پست ۲۳۰ کیلوولت محمود آباد
طرح احداث پست ۲۳۰ کیلوولت محمود آباد با ظرفیت ۱۸۰*۲ مگاولت آمپر و اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان یکی از مهمترین طرحهای حیاتی گذر از اوج بار امسال در تابستان به بهره برداری رسید.
بهرهبرداری از این پست موجب بهبود ولتاژ و کاهش بارگیری در پستهای انتقال چهل شهید آمل، رویان و دریاسر همچنین ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و کاهش احتمال خاموشی ناشی از محدودیتهای شبکه در استان مازندران شده است.
افزایش ظرفیت پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت مهزیار
طرح افزایش ظرفیت پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت مهزیار با ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر و با اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان، مرداد سال جاری برقدار شد.
هدف از اجرای این طرح کاهش پر باری پستهای انتقال برق سوسنگرد و اهواز شمال غرب همچنین کاهش پر باری ترانسفورماتورهای موجود پست مهزیار عنوان شده است.
بهرهبرداری از مرحله اول پست ۲۳۰/۲۰ کیلوولت میانداران
طرح احداث مرحله اول پست میانداران به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در مرداد امسال به بهره برداری رسید.
هدف از اجرای این طرح افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه همچنین رفع افت ولتاژ پست فوق توزیع زهکلوت عنوان شده که از سوی برق منطقهای کرمان به انجام رسید.
افزایش ظرفیت پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت نقش جهان
طرح افزایش ظرفیت پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت نقش جهان از ۱۶۰*۲ به ۱۶۰*۳ مگاولت آمپر (افزایش ۱۶۰ مگاولت آمپر ظرفیت جدید) با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان، شهریور امسال برقدار شد.
هدف از اجرای این طرح کاهش بار ترانسفورماتورهای موجود و تعدیل بار شبکه انتقال در محدوده پست نقش جهان عنوان شده که پس از برقداری و بارگیری از پست، حاصل شد.
تعویض هادی خط ۲۳۰ کیلوولت پست و نیروگاه خرم آباد
طرح تعویض هادی خط ۲۳۰ کیلوولت پست خرم آباد ۴۰۰ به نیروگاه خرم آباد به طول ۴۰ کیلومتر مدار با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان، خرداد امسال به بهرهبرداری رسید.
این طرح در جهت انتقال توان تولید شده از بلوک دوم نیروگاه خرم آباد و جلوگیری از حبس تولید واحدها از سوی برق منطقهای باختر اجرا و پیش از ورود نیروگاه به مدار به بهرهبرداری رسید.
احداث پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت سر پل ذهاب
بهرهبرداری از طرح مرحله نخست احداث پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت سرپل ذهاب به ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر با بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار، اردیبهشت امسال با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
بهرهبرداری از این طرح علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه و رفع پر باری خطوط منطقه، امکان افزایش تبادل انرژی با کشور عراق را فراهم کرده است.
احداث ۲ بی ۲۳۰ کیلوولت در پست سلطانیه زنجان
طرح احداث ۲ بی ۲۳۰ کیلوولت در پست سلطانیه جهت ورود و خروج خط ۴۰۰ کیلوولت شهید غایتی –ابهر با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، شهریور امسال با حضور وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
بهرهبرداری از این طرح موجب رفع پرباری ترانسفورماتورهای ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت شهید غایتی شهر زنجان شده و اطمینان شبکه را به طور چشمگیری افزایش داده است.
منبع: شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر)