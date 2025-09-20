باشگاه خبرنگاران جوان - محققان نزدیک به ۲۲ سال، ۳۰۰۰ بزرگسال را زیر نظر داشتند و متوجه یک الگو شدند: کسانی که بعد از ساعت ۹ صبح صبحانه میخوردند، بیشتر از خستگی، افسردگی و مشکلات دندانی شکایت داشتند.
عواقب دیر صبحانه خوردن خطرناک تر از چیزی است که فکر میکنید؛ به دلیل محبوبیت دیر صبحانه خوردن در این روزها، ضروری است این گونه افراد درباره رژیم غذایی خود تجدید نظر کنند. طبق مطالعه اخیر روی ۳۰۰۰ بزرگسال، دیرتر خوردن صبحانه با افزایش سن میتواند با سلامت ضعیفتر و مرگ زودرس مرتبط باشد.
دانشمندان به طور متوسط ۲۲ سال شرکتکنندگان را زیر نظر داشتند و دریافتند افرادی که تمایل به خوردن صبحانه دیرتر داشتند، در مقایسه با افرادی که زودتر صبحانه میخوردند، احتمال زنده ماندنشان در دهه بعدی کمی کمتر بود و میزان بقای ۱۰ ساله کمتری داشتند.
به طور متوسط، شرکتکنندگان در مطالعه حدود ساعت ۸:۲۰ صبح صبحانه میخوردند، اما کسانی که آن را به ساعت ۹ صبح یا بیشتر نزدیکتر کردند، بیشتر احتمال داشت مشکلاتی مانند افسردگی، خستگی و سلامت دهان و دندان ضعیف را گزارش کنند.
دکتر حسن دشتی، نویسنده اصلی و دانشمند تغذیه در بیمارستان عمومی ماساچوست و بیمارستان عمومی بریگام ماساچوست، گفت: «این نتایج معنای جدیدی به این گفته که «صبحانه مهمترین وعده غذایی روز است»، به ویژه برای افراد مسن، اضافه میکند.» «تحقیقات ما نشان میدهد که تغییرات در زمان غذا خوردن سالمندان، به ویژه زمان صرف صبحانه، میتواند به عنوان یک نشانگر قابل کنترل آسان از وضعیت کلی سلامت آنها باشد.
وی افزود: «همچنین، تشویق سالمندان به داشتن برنامههای غذایی منظم میتواند بخشی از استراتژیهای گستردهتر برای ارتقای پیری سالم و طول عمر باشد.»
شرکتکنندگان بیش از ۲۰ سال پیگیری شدند که در طی آن، سلامت، زمان وعدههای غذایی و در برخی موارد، نمونههای خون خود را گزارش کردند.
با گذشت زمان، محققان مشاهده کردند که افراد تمایل دارند صبحانه و شام را به اواخر روز منتقل کنند، در حالی که کل وعدههای غذایی خود را در یک بازه زمانی کوتاهتر روزانه فشرده میکنند.
این یک مطالعه مشاهدهای بود، بنابراین ثابت نمیکند که به تأخیر انداختن صبحانه باعث مشکلات سلامتی یا مرگ زودرس میشود. این فقط نشان میدهد که ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.
در واقع، دانشمندان دریافتند که شرکتکنندگانی که از نظر ژنتیکی مستعد رفتار «جغد شب» - بیدار شدن و خوابیدن دیرتر - بودند، تمایل داشتند وعدههای غذایی خود را نیز دیرتر در روز بخورند.
منبع: اطلاعات آنلاین