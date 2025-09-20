شهروندخبرنگار ما تصاویری از احیای آیین کهن جشن دیسون هلون(جشن آغاز مدارس) در گذشته شهرستان شوشتر استان خوزستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه کهن شهر شوشتر استان خوزستان یکی از شهرهای تاریخی ایران است که قدمت و اهمیت آن در میان شهرهای باستانی کشور از گذشتههای دور زبانزد بوده است. این کهن شهر از گذشتههای دور تاکنون میزبان آئینهای مذهبی و سنتی، فرهنگی بسیاری بوده است که بسیاری از این آیینها به مرور زمان فراموش و تنها در کتب، روایتهای بزرگان و ریش سفیدان باقی مانده استهر چند چند سالیست به همت فعالان فرهنگی و اجتماعی شوشتر این آیینها مانند غم به در، پلوپزون، دوعیدون، بادبادک و بادگیرهای سنتی شوشتر احیا شده است. به مناسبت گرامیداشت این رسوم کهن، جشن بزرگ مردمی دیسون هلون در شوشتردر تاریخ جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ برگزار و علاقهمندان از سراسر استان خوزستان با آیینها، شعرها و آداب قدیمی این دیار آشنا و در کنار مردم شوشتر لحظات بهیادماندنی به یادگار گذاشته شد. یکی از آیینهای سنتی و کهن شوشتر آیین دیسون هلون که دیسون به معنای مکتب خانه (مدرسه) در قدیم و هلون به معنای جشن و شادی است. شوشتر از گذشتههای دور مهد ادبا و بزرگان بوده است که از دل همین دیسون (مکتب خانه) به درجات عالی رسیدند و شوشتر در گذشته دیسونهای بسیاری زیادی وجود داشته است که میتوان از معروفترین دیسون به دیسون حقانی اشاره کرد. "
این آیینها نه تنها نمادی از احترام به علم و دانش بودند، بلکه در دل خود دعای خیر و آرزوی موفقیت برای کودک به همراه داشتند. قابل ذکراست در این جشن فراخوانی به مناسبت ماه مهر جهت اهدای لوازم تحریر برای دانش آموزان بی بضاعت برگزار و علاقهمندان با اهدای پکیج به استقبال ماه مهر رفتند.
از آیتمهای این جشن دف نوازی و اجرای موسیقی محلی نمایش گروه هنری ترنجنمایش طنز استاد زراعتکار (بردن دانش اموز به ارایشگاه) اجرای اهنگ مربوط به دیسون هلونبردن پکهای لوازم تحریر به کارونسرای افضل با همراهی مردماجرای موسیقیهای شوشتری توسط اساتید موسیقیصبحتهای عوامل راجع به تاریخچه این آیین میتوان اشاره کرد
اجرای نمایش مربوط به دیسونها در زمان قدیم اهدای تندیس اوسونا به عوامل و اجرای سرودای ایران توسط مردم و تقدیر و تشکر از عوامل نیروانتظامی نوشتن نام بهترین معلم بر روی تابلوو در اخر تشکر ویژه از مردم عزیز که در این برنامه شرکت اشاره کرد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: ابوالفضل مهدی پور - هستی فتوتی
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.