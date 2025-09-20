باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام ابراهیم کلانتری، در نشستی به تحلیل حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر و پیامدهای آن پرداخت و جزئیات حمله ۱۵ جنگنده رژیم صهیونیستی به دوحه در ۱۸ شهریور ماه، که منجر به شهادت ۱۰ نفر شد، این حمله را شکستی برای رژیم صهیونیستی دانست چرا که به هدف اصلی خود یعنی از بین بردن سران حماس نرسید.
او افزود: این حمله البته یک نقطه عطف در رابطه با منطقه و رژیم متجاوز صهیونیستی است که باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد.
کلانتری به موقعیت سرزمینی کشور قطر اشاره کرد و گفت: این کشور دارای یک راه خشکی در میان خلیج فارس است و کل جمعیت آن ۳ میلیون نفر است که تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر از افراد این کشور، اصالتا اهل قطر هستند و مابقی از سایر کشورها به آنجا مهاجرت کردهاند. حکومت در این کشور حدود ۲۰۰ سال است که در اختیار خاندان آل ثانی است و رسیدن به پادشاهی با کودتا در آن، روال رایج است. قطر دارای منابع عظیم نفت و گاز در دنیاست که آنرا به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است.
او با بیان اینکه قطر، هم از نظر امنیتی و هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی کاملا وابسته به غرب و آمریکاست، گفت: قطر همانند دیگر کشوهای عربی حوزه خلیج فارس، به صورت خاندانی اداره میشود و از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی هیچگونه استقلالی از خود ندارد، به گونهای که آمریکا اعلام میکند که اگر ما از حکومت شما حمایت نکنیم شما در لحظه سقوط خواهید کرد. از آنجاییکه برای این کشورها یک نظام سیاسی تعریفشده خاصی وجود ندارد، اگر قدرتی از بیرون، این خاندان را از بین ببرد نظام سیاسی این کشورها کاملا فرو میپاشد. به عبارتی این کشورها از لحاظ سیاسی مانند حکومتهای قرون وسطی اداره میشوند.
تولیت آستان مقدس به ادعای واهی مردمسالاری و آزادیخواهی دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکای جنایتکار که فریاد دموکراسیخواهی آن گوش جهان را کر کرده است، با همه این کشورهای دیکتاتوری روابط حسنه دارد، اما از طرف دیگر به کشورهای مستقلی که با آنها تضاد منافع دارد.
او به روابط کشور آمریکا با رژیمهای دیکتاتوری در مقابل حمله به کشورهای مستقلی، چون ونزوئلا اشاره کرد و رفتار دوگانه آمریکا در قبال دموکراسی را تناقضآمیز خواند و گفت: آمریکا حتی جنبشهای دموکراسیخواه در کشورهای حامی خود را نیز سرکوب میکند.
کلانتری به سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس در اردیبهشتماه اشاره کرد و گفت: قطر تاکنون بیشترین خوش خدمتی را برای آمریکا انجام داده است از جمله وجود پایگاه نظامی العدید؛ بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس که تماما با سرمایههای قطر ساخته شده و در اختیار آمریکا قرار گرفته است.
او تاکید کرد: این پایگاه که میزبان ۱۰ هزار سرباز آمریکایی است، هزینههای آن نیز بر عهده قطر بوده و از آن برای حملات نظامی به کشورهای مختلف از جمله ایران استفاده شده است.
تولیت حرم شاهچراغ (ع) گفت: پایگاه العدید، یکی از خدمات اصلی دولت قطر به استکبار جهانی و در واقع یکی از مراکز اصلی خیانت به جهان اسلام است که پیشرفتهترین تجهیزات نظامی از جمله بیش از ۱۰۰ جنگنده و هواپیماهای سوخترسان در آن وجود دارد.
سرمایهگذاری قطر در آمریکا؛ خیانت به جهان اسلام
او با اشاره به سرمایهگذاری بیش از یک تریلیون دلاری قطر در آمریکا، این اقدام را مایه تاسف دانست و گفت: این سرمایهگذاریها به اقتصاد آمریکا رونق میبخشد در حالی که مسلمانان در غزه از گرسنگی و تشنگی رنج میبرند. همچنین خرید نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار تسلیحات نظامی از آمریکا و هدایای کلان به دانشگاههای آمریکایی، از دیگر مصادیق خوشخدمتی قطر به کشور آمریکاست.
کلانتری ادامه داد: قطر هزینهای نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برای خرید سامانههای دفاعی و موشکی کرده است که در واقع هیچ کاربرد و سودی برای این کشور نداشته است، هواپیمایی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار که آن را به عنوان هدیه به شخص ترامپ دادند، هدایایی که بیش از ۲۰ سال گذشته قطر به دانشگاههای آمریکایی داده است بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده، اینها بخشی از خدمتگزاری قطریها به آمریکا بوده است.
تولیت حرم مطهر، در ادامه به نتایج فاجعهبار خوشخدمتیهای بی حد و حصر قطر به آمریکا اشاره کرد و گفت: نخست اینکه در روز روشن، ۱۵ جنگنده ساخت آمریکا به مکانی که سران حماس در آن حضور داشتند حمله میکنند و این نقض آشکار حریم هوایی قطر است. دوم؛ سامانهها و رادارهای موشکی که این همه هزینه برای آنها پرداخت شده، هیچگونه هشدار و واکنشی را صادر نمیکنند و این بسیار عجیب است. برخی برای توجیه این قضیه بیان میکنند که ممکن است اسرائیل از تجهیزات و تسلیحاتی استفاده کرده باشد که رادار گریز است و این سامانهها قادر به تشخیص آنها نیستند، اگر این ادعا هم درست باشد باز هم مایه سرافکندگی برای قطر است که با وجود صرف هزینههای هنگفت برای خرید تجهیزات نظامی، این سامانههای دفاعی نتوانستند در زمانی که لازم است به کار آیند. اما اگر این سامانهها میتوانستند حضور جنگدهها را تشخیص دهند، چرا این کار صورت نگرفته است؟
او با اشاره به اظهارات اخیر وزیر دفاع ایالات متحده، از وجود یک پیمان دفاعی پیشرفته میان آمریکا و قطر خبر داد و گفت: جای تأمل دارد که چرا چنین حجم عظیمی از تجهیزات نظامی پیشرفته در کشوری با وسعت محدود مستقر شده است. با وجود سامانههای دفاعی مدرن که توانایی شناسایی اهداف هوایی از فواصل دور را دارند، عدم واکنش مؤثر در برابر حملات هوایی و موشکی، پرسشبرانگیز است.
کلانتری با انتقاد از عملکرد آمریکا در قبال حملات اخیر، اظهار داشت: بهرغم همکاریهای گسترده قطر با ایالات متحده، واشنگتن در عمل جانب رژیم صهیونیستی را گرفته است.
او افزود: کاخ سفید در واکنش اولیه اعلام کرد که تنها ۵۰ دقیقه پیش از حمله از آن مطلع شده و امکان پیشگیری وجود نداشته، در حالی که منابع اسرائیلی مدعیاند آمریکا از روز قبل در جریان بوده است.
کلانتری در ادامه تصریح کرد: حتی اگر فرض را بر نبود زمان کافی برای جلوگیری از حمله بگذاریم، این سؤال مطرح است که چرا سامانههای دفاعی مستقر در منطقه فعال نشدند تا از حملات موشکی و هوایی جلوگیری کنند؟ این وضعیت نشاندهنده تناقض در ادعاهای امنیتی و دفاعی و همچنین شراکت آمریکا با طرف مهاجم است که جای نقد جدی دارد.
کلانتری، سخنان کاخ سفید مبنی بر ناخرسندی ترامپ از حمله اسرائیل به قطر را رد کرد و آن را ابزاری برای لاپوشانی واقعیت دانست.
او تاکید کرد: این اظهارات، اهمیتی به قطر و مردم آن نمیدهد و تنها منافع اقتصادی این کشور برای آمریکا اهمیت دارد. آمریکا به صراحت خود را حامی اسرائیل و دشمن جهان اسلام معرفی میکند.
کلانتری، درس بعدی از این ماجرا را ناتوانی قطر در واکنش به تجاوز اسرائیل دانست و با اشاره به تجهیزات نظامی گرانقیمت و بیفایده قطر، افزود: این کشور، حتی با همراهی دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، قادر به مقابله با آمریکا و اسرائیل نیست.
او افزود: کشورهای وابسته حوزه خلیج فارس، تمام سرمایههای اقتصادی خود را در اختیار آمریکا قرار دادهاند. اگر این درآمدها نبود، اقتصاد آمریکا فروپاشیده بود. تمام درآمدهای نفتی این منطقه به آمریکا سرازیر میشود و چرخ کارخانههای این کشور را میچرخاند.
کلانتری همچنین خاطرنشان کرد: این کشورها، حتی برای حفظ آبرو و حیثیت خود نیز قادر به انجام اقدامی کوچک در برابر آمریکا نیستند. این واقعیت تلخ، نشاندهنده عمق وابستگی اقتصادی و سیاسی این کشورها به آمریکاست.
تولیت آستان مقدس، با بیان اینکه تکیه کردن به آمریکا و خرید امنیت، هیچ تضمینی برای ادامه حیات کشورها در بر ندارد، خاطرنشان کرد: آمریکا و استکبار جهانی به این کشورها فقط به چشم سرمایهگذار و گاو شیرده نگاه میکنند و این سرمایهگذاری برای کشورهای عربی هیچ نتیجهای در پی نخواهد داشت و فقط سود آن برای رژیم منحوس اسرائیل میباشد که دشمن اصلی آنها است.
او ادامه داد: نسبت به یک سال گذشته، ادبیات رفتاری سران رژیم صهیونیستی تغییر کرده است و هیچ قاعده و پروتکلی راجع به کشورها را قبول ندارند. طی دو سال گذشته قطر دهمین کشوری است که مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. آمریکا و اسرائیل با صدای بلند اعلام میکنند که هیچ قاعده و اصلی برای آنها پذیرفتنی نیست ولی باز هم کشورهای حوزه خلیج فارس تمام سرمایههای خود را در اختیار استکبار جهانی قرار میدهند و این هیچ نتیجهای جز تقویت اسرائیل و ادامه تجاوزات این رژیم جنایتکار به کشورهای اسلامی در بر ندارد.
کلانتری در ادامه با انتقاد از بیاثر بودن نشست اضطراری سران اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در پی حمله اسرائیل به قطر، آن را جلسهای کمنظیر، اما بیفایده خواند و نتیجه این نشست را صدور یک بیانیه ساده توصیف کرد و گفت: در مقابل موشکهای سنگرشکن اسرائیل که به سمت قطر سرازیر شده بود، تنها یک برگه کاغذ صادر شد.
او با انتقاد از واکنش ضعیف و منفعلانه برخی کشورهای اسلامی در قبال حمله رژیم صهیونیستی به قطر، اظهار داشت: چنین واکنشی پیام روشنی از ناتوانی و ضعف به دشمنان ارسال میکند. اینکه کشوری اسلامی در روز روشن مورد حمله قرار گیرد و تنها پاسخ برخی کشورها برگزاری جلسات اضطراری بینتیجه باشد، نشاندهنده خلأ جدی در اراده سیاسی و انسجام منطقهای است.
کلانتری با اشاره به درسهای مهمی که از این حمله میتوان گرفت، گفت: نخستین درس آن است که مذاکره در شرایط نابرابر، بهجای ایجاد صلح، میتواند به ابزاری برای فریب و آغاز جنگ تبدیل شود.
او با اشاره به حضور سران حماس در قطر برای بررسی طرح پیشنهادی آمریکا، افزود: همزمان با ورود آنان به محل مذاکره، حمله نظامی صورت گرفت؛ تجربهای که پیشتر نیز در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران و همچنین در لبنان تکرار شده بود.
کلانتری ادامه داد: تجربههای گذشته نشان دادهاند که اعتماد به آمریکا و غرب نهتنها مشکلات کشورها را حل نمیکند، بلکه زمینهساز بحرانهای جدید است. از عراق و لیبی گرفته تا سوریه، همگی نمونههایی از این واقعیت هستند. حتی در ابتدای انقلاب اسلامی، با وجود امضای قرارداد الجزایر، طرف آمریکایی هیچیک از تعهدات خود را اجرا نکرد و پس از دریافت گروگانهای خود، حمله به ایران را آغاز کرد.
تولیت آستان مقدس با تاکید بر اینکه آمریکا حتی برای کشورهای دوست و همراه خود نیز سود و منفعتی قائل نیست، گفت: حمله به قطر نشان داد که روابط طولانیمدت با واشنگتن نیز مانع از تجاوز و بیتوجهی نمیشود.
کلانتری افزود: جریان غربگرا که از بیش از یک قرن پیش در کشور ما شکل گرفته، با وجود مشاهده تحولات امروز، همچنان بر اتحاد با آمریکا بهعنوان راهحل مشکلات تأکید دارد.
او تصریح کرد: مذاکره و دیپلماسی زمانی معنا پیدا میکند که کشور مذاکرهکننده از قدرت و استقلال برخوردار باشد. اگر نگاه طرف مقابل به مذاکره مانند رابطه ارباب و رعیت باشد، حتی امضای توافقنامه نیز مانع از تکرار تجاوز نخواهد شد.
تولیت حرم شاهچراغ با اشاره به واکنش نخستوزیر قطر پس از حمله، گفت: اظهاراتی مانند رایزنی با شرکای منطقهای برای پاسخ به تجاوز، بیشتر مورد تمسخر قرار گرفتند، چرا که آمریکا حتی این کشورها را در محاسبات خود لحاظ نمیکند و صرفا بهعنوان سرمایهگذار به آنها نگاه میکند.
کلانتری بیان کرد: با وجود تکرار این تجربیات در کشورهای منطقه، برخی همچنان بر مذاکره و اتحاد با آمریکا اصرار دارند، بیآنکه از گذشته درس گرفته باشند. این در حالی است که توصیه همیشگی رهبران انقلاب اسلامی، ایستادگی، استقلال و تکیه بر توان داخلی بوده است؛ مسیری که امنیت واقعی را تضمین میکند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به برخی دیدگاههای داخلی درباره تغییر مواضع سیاسی، گفت: برخی معتقدند باید استقلال را کنار گذاشت و در برابر آمریکا تسلیم شد، اما تجربه نشان داده کشورهایی که با آمریکا توافق کردهاند، حتی اجازه دفاع از خود را ندارند. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مقاومت و ایثار، در برابر هر تجاوزی پاسخ قاطع خواهد داد و قدرت خود را به دشمنان تحمیل میکند.
کلانتری در پایان تأکید کرد: به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت، مسیر انقلاب با قدرت ادامه خواهد یافت. دشمنان که تصور میکردند میتوانند نظام را در مدت کوتاهی سرنگون کنند، امروز به پایداری و اقتدار ایران اذعان دارند.
منبع: روابط عمومی حرم شاهچراغ